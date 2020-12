Додано: Сер 09 гру, 2020 11:18

Serg-ik написав: kingkongovets написав: а жизнь, повторяю, идет а жизнь, повторяю, идет

идёт

И я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.

идётИ я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.



но это же не ваш путь - верно?

вы и ваши деньги достойны большего - вы ведь так считаете?

блин, сколько раз уже давал себе зарок не вестись на ваши провокации и прекратить обсуждать ваш кейс, я прекрасно понимаю шо вам очень хочется переложить ответственность за свое решение на кого то другого и потом еслешо умыть руки - "а это они мне посоветовали" или шото типа того

покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?

новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то? но это же не ваш путь - верно?вы и ваши деньги достойны большего - вы ведь так считаете?блин, сколько раз уже давал себе зарок не вестись на ваши провокации и прекратить обсуждать ваш кейс, я прекрасно понимаю шо вам очень хочется переложить ответственность за свое решение на кого то другого и потом еслешо умыть руки - "а это они мне посоветовали" или шото типа тогопокупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.