|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:12
kingkongovets написав:
а жизнь, повторяю, идет
идёт
И я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.
Этововсе не дворцы, без шикарных ремонтов, а то и вовсе без ремонтов ( ходил по нескольким в гости), у многих-хрущи. И ничего -они не унывают и не вешаются от того, что, возможно к пенсии, им придётся жить в разваливающихся домах, а денег на новую квартиру сейчас нет и к пенсии вряд ли больше станет
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11558
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 1147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:14
hume написав:
..
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно
весьма упрощая - унитаз/большую комнату/черновую кухню сделал, - заезжай. Вечером и на выходных, вместо бессмысленного тыкания кнопками по смартфону, дрель в зубы и вперед.
Понятно, что есть семья, которой некомфортно, но это временные трудности. Иначе можно ждать вечность.
Ну а как еще прикажете действовать, если бюджет ограничен? Не знаю у кого как, надо подключать любую доступную помощь: от родичей/друзей/знакомых на файнансе.уа
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:18
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а жизнь, повторяю, идет
идёт
И я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.
но это же не ваш путь - верно?
вы и ваши деньги достойны большего - вы ведь так считаете?
блин, сколько раз уже давал себе зарок не вестись на ваши провокации и прекратить обсуждать ваш кейс, я прекрасно понимаю шо вам очень хочется переложить ответственность за свое решение на кого то другого и потом еслешо умыть руки - "а это они мне посоветовали" или шото типа того
покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8081
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:20
sequence написав:
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 гру, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8081
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:20
hume написав: sequence написав:
Serg-ik написав:
.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
Може хрущик/панелька + косметика і заході і живи, чим шукати новобудову і з правильними плануваннями в потрібній локації і потім ще ремонт на 0,3 .. 0,5 ціни новобудови?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22438
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:21
sequence написав: hume написав:
..
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно
весьма упрощая - унитаз/большую комнату/черновую кухню сделал, - заезжай. Вечером и на выходных, вместо бессмысленного тыкания кнопками по смартфону, дрель в зубы и вперед.
Понятно, что есть семья, которой некомфортно, но это временные трудности. Иначе можно ждать вечность.
Ну а как еще прикажете действовать, если бюджет ограничен? Не знаю у кого как, надо подключать любую доступную помощь: от родичей/друзей/знакомых на файнансе.уа
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
Время красивых цен прошло. При этом цены на ремонтные работы поднялись пропорционально ценам на недвигу. То есть пока Сержик выжидал, просчитывал и тд он попадает вдвойне. Единственный выход искать вторичку с ремонтом в относительно новом доме. Или надеяться на прогноз Зрадио.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6917
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 1223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:22
kingkongovets написав: sequence написав:
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
ОК, так чтобы можно было заехать..
Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:23
flyman написав:
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
по твоим же словам тебе вполне хватало на нормальную квартиру + ремонт, но ты зачем то начал окружать киев своим неликвидом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8081
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1485 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:28
flyman написав:
[
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
?
Да, я думал это дописать, но Сержик на это точно не пойдет
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6917
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 1223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:32
kingkongovets написав: flyman написав:
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
по твоим же словам тебе вполне хватало на нормальную квартиру + ремонт, но ты зачем то начал окружать киев своим неликвидом
Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе
Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22438
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1657 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|