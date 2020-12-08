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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37
hume написав: Чукча2 написав:
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„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“
Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море
Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море.
Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
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drevlyanin
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