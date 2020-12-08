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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5845584658475848

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 44
1. Зросли більш, як на 30%
41%
18
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37

  hume написав:
  Чукча2 написав:[

„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“

Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море


Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море. :oops: Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
drevlyanin
 
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  #<1 ... 5845584658475848
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