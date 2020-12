Додано: Сер 09 гру, 2020 11:47

flyman написав: Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?

Є такі?

Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе



а чего тока 30ка? как то мало с твоим образом жизни и декларируемыми тобой доходами

но даже и с ней ты мог взять крушу и сделать там ремонт

и шо ты так печешься о времени на дорогу - тебе времени шоль постоянно не хватает?

