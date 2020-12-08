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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37
hume написав: Чукча2 написав:
[
„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“
Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море
Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море.
Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46
flyman написав:
До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
смарта 20 м2 ? В Черкассах ремонт своими силами 40м2 на такой стадии 90к
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:47
flyman написав:
Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе
Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?
а чего тока 30ка? как то мало с твоим образом жизни и декларируемыми тобой доходами
но даже и с ней ты мог взять крушу и сделать там ремонт
и шо ты так печешься о времени на дорогу - тебе времени шоль постоянно не хватает?
так меньше не форуме дурака валяй, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:49
Grand Touring написав: flyman написав:
До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
смарта 20 м2 ? В Черкассах ремонт своими силами 40м2 на такой стадии 90к
Своїми силами робив в цоколі, там менеш 1куе на 34 м2 (20Кгрн по сердньому курсу на 2019 рік).
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:52
вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:54
sequence написав:
вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))
Новый вид лофта: паркет из поддонов, панели на стену из поддонов, стеллажи из поддонов, мебель из поддонов, поддон на петлях в роли двери
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:55
kingkongovets написав:
flyman написав:
Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе
Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?
а чего тока 30ка? как то мало с твоим образом жизни и декларируемыми тобой доходами
но даже и с ней ты мог взять крушу и сделать там ремонт
и шо ты так печешься о времени на дорогу - тебе времени шоль постоянно не хватает?
так меньше не форуме дурака валяй, епт
30к, так як ціна трьох кавалірок в різних локаціях біля ШРТ.
Час ціную. Не хочу витрачати на дорогу більше години в одну сторону по Києву (в ідеалі пішки 20+- хв. до офіса).
Для чого мені термітник?
Мені подобається низькоповерхова забудова.
Да і Круша далековато до метро.
Ти би ще Навігатор порадив.
Критикуючи, пропонуй.
Що можна взяти за 30К в центрі, так щоб було доступно напішо 20+- хв. до троьх гілок метро і міської електрички, та приміської в сторону Коростеня?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:57
drevlyanin написав:
Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море.
Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
японцы - конченые
говорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмами
и почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?
и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульса
самореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализации
имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:00
kingkongovets написав: drevlyanin написав:
Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море.
Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
японцы - конченые
говорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмами
и почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?
и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульса
самореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализации
имхо
тут був фотозвіт із попкою фітоняшки на вєліку... решта якось не відобризилася в хроніках,
в акурта і то цікавіе життя лендлорда.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:04
flyman написав:
Критикуючи, пропонуй.
Що можна взяти за 30К в центрі, так щоб було доступно напішо 20+- хв. до троьх гілок метро і міської електрички, та приміської в сторону Коростеня?
я не понял, а чего речь все время крутится вокруг 30ки?
ты ж у нас по легенде айтишник с норм зарплатой и только и знаешь шо отшивать оферы с недостаточно высокой зп - ты ж тут уже сколько лет? 7-8? и за все время с такими доходами и мягко говоря аскетическим образом жизни так больше ничего и не натупиковал?
и кстати как то не вяжется твой вечный дроч с тасканием туда-сюда минфондов из банка в банк и обсасыванием разницы в процентах между разными депо с покупкой неликвида на засол с непонятной целью окружения города
ты либо тролишь, либо попросту пистишь, флай
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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