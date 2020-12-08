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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58465847584858495850>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37

  hume написав:
  Чукча2 написав:[

„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“

Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море


Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море. :oops: Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46

  flyman написав:До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
смарта 20 м2 ? В Черкассах ремонт своими силами 40м2 на такой стадии 90к
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:47

  flyman написав:Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе

Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?


а чего тока 30ка? как то мало с твоим образом жизни и декларируемыми тобой доходами
но даже и с ней ты мог взять крушу и сделать там ремонт
и шо ты так печешься о времени на дорогу - тебе времени шоль постоянно не хватает? :mrgreen:
так меньше не форуме дурака валяй, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:49

  Grand Touring написав:
  flyman написав:До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
смарта 20 м2 ? В Черкассах ремонт своими силами 40м2 на такой стадии 90к

Своїми силами робив в цоколі, там менеш 1куе на 34 м2 (20Кгрн по сердньому курсу на 2019 рік).
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:54

  sequence написав:вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))

Новый вид лофта: паркет из поддонов, панели на стену из поддонов, стеллажи из поддонов, мебель из поддонов, поддон на петлях в роли двери
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:55

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе

Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?

:roll:
а чего тока 30ка? как то мало с твоим образом жизни и декларируемыми тобой доходами
но даже и с ней ты мог взять крушу и сделать там ремонт
и шо ты так печешься о времени на дорогу - тебе времени шоль постоянно не хватает? :mrgreen:
так меньше не форуме дурака валяй, епт

30к, так як ціна трьох кавалірок в різних локаціях біля ШРТ.
Час ціную. Не хочу витрачати на дорогу більше години в одну сторону по Києву (в ідеалі пішки 20+- хв. до офіса).

Для чого мені термітник?
Мені подобається низькоповерхова забудова.
Да і Круша далековато до метро.
Ти би ще Навігатор порадив.

Критикуючи, пропонуй.
Що можна взяти за 30К в центрі, так щоб було доступно напішо 20+- хв. до троьх гілок метро і міської електрички, та приміської в сторону Коростеня?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 гру, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:57

  drevlyanin написав:Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море. :oops: Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".


японцы - конченые
говорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмами
и почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?
и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульса
самореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализации
имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:00

  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море. :oops: Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".


японцы - конченые
говорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмами
и почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?
и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульса
самореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализации
имхо

тут був фотозвіт із попкою фітоняшки на вєліку... решта якось не відобризилася в хроніках,
в акурта і то цікавіе життя лендлорда.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:04

  flyman написав:Критикуючи, пропонуй.
Що можна взяти за 30К в центрі, так щоб було доступно напішо 20+- хв. до троьх гілок метро і міської електрички, та приміської в сторону Коростеня?


я не понял, а чего речь все время крутится вокруг 30ки?
ты ж у нас по легенде айтишник с норм зарплатой и только и знаешь шо отшивать оферы с недостаточно высокой зп - ты ж тут уже сколько лет? 7-8? и за все время с такими доходами и мягко говоря аскетическим образом жизни так больше ничего и не натупиковал?
и кстати как то не вяжется твой вечный дроч с тасканием туда-сюда минфондов из банка в банк и обсасыванием разницы в процентах между разными депо с покупкой неликвида на засол с непонятной целью окружения города
ты либо тролишь, либо попросту пистишь, флай
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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