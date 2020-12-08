Додано: Сер 09 гру, 2020 11:57

drevlyanin написав: Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море. Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете". Вполне бывает и так. Деятельные натуры начинают тяготится уже через 5-6 дней пребывания на любом море.Японцы вон до глубокой старости не могут работу бросить. Самореализация она такая. Хотя конечно Папанов об этом более проникновенно сказал в "Холодном лете".

японцы - конченыеговорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмамии почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульсасамореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализацииимхо