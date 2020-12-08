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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:08
Faceless написав: sequence написав:
вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))
Новый вид лофта: паркет из поддонов, панели на стену из поддонов, стеллажи из поддонов, мебель из поддонов, поддон на петлях в роли двери
Поддон вместо двери не проканал, у Флая в тот раз увели счетчик
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:10
flyman написав:
[qфітоняшки на вєліку... решта якось не відобризилася в хроніках,
в акурта і то цікавіе життя лендлорда.
Тебе фоток дорадо и йогурта не хватает?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:13
kingkongovets написав: flyman написав:
Критикуючи, пропонуй.
Що можна взяти за 30К в центрі, так щоб було доступно напішо 20+- хв. до троьх гілок метро і міської електрички, та приміської в сторону Коростеня?
я не понял, а чего речь все время крутится вокруг 30ки?
ты ж у нас по легенде айтишник с норм зарплатой и только и знаешь шо отшивать оферы с недостаточно высокой зп - ты ж тут уже сколько лет? 7-8? и за все время с такими доходами и мягко говоря аскетическим образом жизни так больше ничего и не натупиковал?
и кстати как то не вяжется твой вечный дроч с тасканием туда-сюда минфондов из банка в банк и обсасыванием разницы в процентах между разными депо с покупкой неликвида на засол с непонятной целью окружения города
ты либо тролишь, либо попросту пистишь, флай
kingkongovets, в тебе свої вподобання, пасешся на комерційній нерухомості, будь-ласка.
Але ти починаєш вчити жити інших. Де жити, що купляти.
Пояснив уже, що 30к це ціна 3х кавалірок біля різних ліній ШРТ.
Чому біля різних ШРТ - щоб можна було витрачати менше часу на добирання до офіса, хоча з короновірусом і обмеженнями переміщення це на даний момент не актуально. Може через рік-два щось зміниться і знову в офіс ходити стане нормою.
Раніше проблема зміни роботи вирішувалася тим, що міняв місце оренди. Щоб не тратити на добирання 2..4 години. Тому виникла така ідея з маневрами з кавалірками.
За 30Куе в центрі Києва кавалірок не бачив. Якщо будуть, маякни.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:16
Natt написав: Долярчик написав:
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
Тоже не пойму )))
Так как действую по другому сценарию: купил, сделал ремонт (с кафелем от 30 до 60 евро в зависимости от района и краниками под 200 - привет Эйр, это был я))), пожил 5-7 лет, купил новую, сделал ремонт, переехал. Часто - из за смены работы/офиса. Старую - сдал. И я доволен, и арендатор,- так как "толковый" арендатор всегда может отличить ремонт "для себя" от ремонта "под аренду". И может доплатить за это.
А бестолковый пусть проходит мимо...
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:19
J_P написав: Natt написав: Долярчик написав:
А чи не найкращий варіант, купити для перепродажу/зробити ремонт/здати в оренду/ - і вже через 3-5р. продати?
Сделать ремонт, отбить его арендой, после чего продать со слегонца подуставшим ремонтом - гениальная математика, ящетаю. В чем глубокий смысл сих действий?
Тоже не пойму )))
Так как действую по другому сценарию: купил, сделал ремонт (с кафелем от 30 до 60 евро в зависимости от района и краниками под 200 - привет Эйр, это был я))), пожил 5-7 лет, купил новую, сделал ремонт, переехал. Часто - из за смены работы/офиса. Старую - сдал.
И я доволен, и арендатор,- так как "толковый" арендатор всегда может отличить ремонт "для себя" от ремонта "под аренду". И может доплатить за это.
А бестолковый пусть проходит мимо...
Схоже на "оточення Києва"
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:24
sequence написав: kingkongovets написав: sequence написав:
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
ОК, так чтобы можно было заехать..
Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть
Поддержу. Для начала достаточно:
1) сантехника в ванной+труба канализации и воды на кухню
2) плитка на полу в ванной (если немного напрячься и поглядеть на подсказки на том же ютубе, сможет за неделю по вечерам положить и сам, не супер ровно но и не хуже многих "мастеров"
3)разводка электрики+ для начала не дорогая фурнитура (поскольку Сержик имеет ВО, то тоже сможет при желании разобраться с физикой за 8-9 класс, опять же ютуб в помощь)
4)штукатурка на стенах-не астрономическая стоимость.
Вот пожалуй и все обязательные работы, за которые нужно заплатить, если совсем уж лень или не готов лично поучаствовать. Кинуть ламинат по комнатам, поклеить обойки, собрать кухню, прикрутить краник да повесить светильник сможет даже далёкий от этого человек, но естественно при должной мотивации. Да, всё это будет далеко от высоких стандартов Эйра, но лучше чем в 90% бабушатников. Родня так и делала в новострое при ограниченом бюджете. Например первые два года не покупали кроватей а обошлись ортопедическим основанием без спинок за 70 баксов для ребёнка а свой недорогой матрас (от Аканта кажется) положили прямо на ламинат. Полностью обустроились года за три и ничуть не жалеют, даже при этом успели в Хургаду съездить.
Повторюсь-главное мотивация, без неё все заглохнет на корню.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:30
drevlyanin написав:
Для начала достаточно:
1) сантехника в ванной+труба канализации и воды на кухню
2) плитка на полу в ванной (если немного напрячься и поглядеть на подсказки на том же ютубе, сможет за неделю по вечерам положить и сам, не супер ровно но и не хуже многих "мастеров"
3)разводка электрики+ для начала не дорогая фурнитура (поскольку Сержик имеет ВО, то тоже сможет при желании разобраться с физикой за 8-9 класс, опять же ютуб в помощь)
4)штукатурка на стенах-не астрономическая стоимость.
Вот пожалуй и все обязательные работы, за которые нужно заплатить, если совсем уж лень или не готов лично поучаствовать. Кинуть ламинат по комнатам, поклеить обойки, собрать кухню, прикрутить краник да повесить светильник сможет даже далёкий от этого человек, но естественно при должной мотивации. Да, всё это будет далеко от высоких стандартов Эйра, но лучше чем в 90% бабушатников. Родня так и делала в новострое при ограниченом бюджете. Например первые два года не покупали кроватей а обошлись ортопедическим основанием без спинок за 70 баксов для ребёнка а свой недорогой матрас (от Аканта кажется) положили прямо на ламинат. Полностью обустроились года за три и ничуть не жалеют, даже при этом успели в Хургаду съездить.
Повторюсь-главное мотивация, без неё все заглохнет на корню.
Зачастую такие советы дают люди которые сами своими руками ничего не делали.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:31
drevlyanin написав: sequence написав: kingkongovets написав:
не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
ОК, так чтобы можно было заехать..
Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть
Поддержу. Для начала достаточно:
1) сантехника в ванной+труба канализации и воды на кухню
2) плитка на полу в ванной (если немного напрячься и поглядеть на подсказки на том же ютубе, сможет за неделю по вечерам положить и сам, не супер ровно но и не хуже многих "мастеров"
3)разводка электрики+ для начала не дорогая фурнитура (поскольку Сержик имеет ВО, то тоже сможет при желании разобраться с физикой за 8-9 класс, опять же ютуб в помощь)
4)штукатурка на стенах-не астрономическая стоимость.
Вот пожалуй и все обязательные работы, за которые нужно заплатить, если совсем уж лень или не готов лично поучаствовать. Кинуть ламинат по комнатам, поклеить обойки, собрать кухню, прикрутить краник да повесить светильник сможет даже далёкий от этого человек, но естественно при должной мотивации. Да, всё это будет далеко от высоких стандартов Эйра, но лучше чем в 90% бабушатников. Родня так и делала в новострое при ограниченом бюджете. Например первые два года не покупали кроватей а обошлись ортопедическим основанием без спинок за 70 баксов для ребёнка а свой недорогой матрас (от Аканта кажется) положили прямо на ламинат. Полностью обустроились года за три и ничуть не жалеют, даже при этом успели в Хургаду съездить.
Повторюсь-главное мотивация, без неё все заглохнет на корню.
це десь 1/4 ціни ремонту, і з них ще половина матеріали. Тобто 1/8 ремонту піде на "економію" за рахунок чужої праці.
Далі можна порахувати.
Якщо ти витратиш на це, скажімо 160 год свого часу, тобо місяць, при з.п. 20 крн.
а заплатити прийдеться 40 кгр., то так економія, можливо і варта.
Якщо з.п. 40 т. грн, то краще найняти людей, а не робити самому.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:38
kingkongovets написав:
покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться.
Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки.
P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:39
kingkongovets написав:
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
Вот видите, Вы людям ( ремонтникам) не верите. Почему я должен людям верить?
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