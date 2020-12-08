Додано: Сер 09 гру, 2020 12:24

sequence написав: kingkongovets написав: sequence написав:

Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт. Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.



не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным

первый ремонт? бгг

потом все равно придется дрель в зубы и вперед не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркинымпервый ремонт? бггпотом все равно придется дрель в зубы и вперед

ОК, так чтобы можно было заехать..

Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть ОК, так чтобы можно было заехать..Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть

Поддержу. Для начала достаточно:1) сантехника в ванной+труба канализации и воды на кухню2) плитка на полу в ванной (если немного напрячься и поглядеть на подсказки на том же ютубе, сможет за неделю по вечерам положить и сам, не супер ровно но и не хуже многих "мастеров"3)разводка электрики+ для начала не дорогая фурнитура (поскольку Сержик имеет ВО, то тоже сможет при желании разобраться с физикой за 8-9 класс, опять же ютуб в помощь)4)штукатурка на стенах-не астрономическая стоимость.Вот пожалуй и все обязательные работы, за которые нужно заплатить, если совсем уж лень или не готов лично поучаствовать. Кинуть ламинат по комнатам, поклеить обойки, собрать кухню, прикрутить краник да повесить светильник сможет даже далёкий от этого человек, но естественно при должной мотивации. Да, всё это будет далеко от высоких стандартов Эйра, но лучше чем в 90% бабушатников. Родня так и делала в новострое при ограниченом бюджете. Например первые два года не покупали кроватей а обошлись ортопедическим основанием без спинок за 70 баксов для ребёнка а свой недорогой матрас (от Аканта кажется) положили прямо на ламинат. Полностью обустроились года за три и ничуть не жалеют, даже при этом успели в Хургаду съездить.Повторюсь-главное мотивация, без неё все заглохнет на корню.