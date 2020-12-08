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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:48
sequence написав:
Serg-ik написав:
.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
Согласен, лучше без кредитов любыми способами...
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Sidus
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:52
Для тех, кто уважает мнение Черняка Е.
Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021
Будет очень страшно, но очень интересно
Короткий прогноз на 2021 год:
Череда корпоративных банкротств в связи с повышенной денежной ликвидностью.
Напечатанные сейчас деньги превращаются в долги, эффективных бизнесов и экономик немного и деньги не добавляют им эффективности, а повышают закредитованность.
Резкое падение доходов мобильных операторов в связи с запуском низкоорбитальной колонии спутников, раздающих интернет в любую точку мира.
Запуск Китаем цифровой валюты с гарантированными инвестиционными возможностями в рамках Китайской экономики и усиление борьбы с Америкой за главную резервную мировую валюту.
Снижение логистических затрат в связи в распространением грузовых дронов, делающих доставку потребителю.
Снижение нагрузки на большие города, в связи с автоматизацией многих процессов и , логично, снижением средней зарплаты для неквалифицированных специальностей.
Жить в криминализованных районах, на окраинах будет не за что и не за чем.
Похоже на то, что монетарный выход из кризиса выиграл в конкурсе у фискального метода и все вливания в экономики пустых денег и целевые дотации , сделав круг в экономике и не увеличив её эффективность возвращаются набором задач, для решения которых пока нет алгоритмов.
Легко не будет, по мнению инвестиционных аналитиков датского Saxo Bank, а именно они, практически единственные предсказали изменение мировых устоев и ещё многое из того, что случилось в 2020 году.
Будет очень страшно, но очень интересно.
Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021.
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Serg-ik
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:53
kingkongovets написав:
японцы - конченые
говорю как дипломированный японист с опытом сопровождения японских туристов еще по союзу во время летних практик, это люди с необратимыми моральными и психическими травмами
и почему именно море? почему бы не проехаться летом за рулем пикапа с эрвишкой на прицепе из нй во флориду, а потом в калифонию-канаду-аляску-и опять в нй?? или взять зимой велики и рвануть в италию покататься по доломитовым альпам? или в конце концов полететь на 2-3 недели в тот же шарм, или эйлат поплавать с трубкой и маской с рыбками?
и при этом всегда быть на связи и не убирать руку с пульса
самореализация - она разная, но свобода важнее любой самореализации
имхо
Ну почему сразу конченые. Со своими тараканами, так а кто без них? Те с кем знаком, вполне в адеквате хоть нам и сложно их по началу понимать. Школьная подружка жены вышла замуж за такого и последние лет 25 живёт в большом Токио, грит трудно было только первые пару лет а сейчас вполне нормуль. Малой у них очень прикольно на украинском говорит.
Пройти на велике по маршруту Джирро или гонять на пикапе по штатам (вот это не пробовал) не совсем то же самое, что "киснуть" две недели на море. Всё ИМХО.
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drevlyanin
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:56
Serg-ik написав:
Своим возможностям сильно не радуйся, у тебя на родине могу сразу купить пару таких, как ты взял, еще и на авто останется.
Серйозно?
За котлетку в 50К?
А це нічого, що сусід навесні продав аналогічну квартиру, як моя з однаковим метражем(правда з дизайнерським ремонтом) за 67К?
Чи ти вже свою котлетку подвоїв під час пандемії
І так, я тещу терпів більше 7р.,/хоч міг і в своїх батьків жити, але жінці зручніше/близько було на роботу) але тепер живу в своєму і цв'ях забиваю, де хочу!!!
+ лізу в наступний, менший котлован!
п. с.
Ну то скільки там твоя котлетка приросла? - тільки чесно!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:11
BIGor написав: drevlyanin написав:
Для начала достаточно:
1) сантехника в ванной+труба канализации и воды на кухню
2) плитка на полу в ванной (если немного напрячься и поглядеть на подсказки на том же ютубе, сможет за неделю по вечерам положить и сам, не супер ровно но и не хуже многих "мастеров"
3)разводка электрики+ для начала не дорогая фурнитура (поскольку Сержик имеет ВО, то тоже сможет при желании разобраться с физикой за 8-9 класс, опять же ютуб в помощь)
4)штукатурка на стенах-не астрономическая стоимость.
Вот пожалуй и все обязательные работы, за которые нужно заплатить, если совсем уж лень или не готов лично поучаствовать. Кинуть ламинат по комнатам, поклеить обойки, собрать кухню, прикрутить краник да повесить светильник сможет даже далёкий от этого человек, но естественно при должной мотивации. Да, всё это будет далеко от высоких стандартов Эйра, но лучше чем в 90% бабушатников. Родня так и делала в новострое при ограниченом бюджете. Например первые два года не покупали кроватей а обошлись ортопедическим основанием без спинок за 70 баксов для ребёнка а свой недорогой матрас (от Аканта кажется) положили прямо на ламинат. Полностью обустроились года за три и ничуть не жалеют, даже при этом успели в Хургаду съездить.
Повторюсь-главное мотивация, без неё все заглохнет на корню.
Зачастую такие советы дают люди которые сами своими руками ничего не делали.
Ха-ха. Не верите чужому опыту, поведайте о своём! Или по вашему, для того чтобы постелить замковый ламинат нужно бурсу в обязательном порядке закончить?
Я к примеру научился довольно сносно сварочным аппаратом владеть, не посетив ни одного урока по этой специальности. Просто был "час та натхнення".
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drevlyanin
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:16
flyman написав:
це десь 1/4 ціни ремонту, і з них ще половина матеріали. Тобто 1/8 ремонту піде на "економію" за рахунок чужої праці.
Далі можна порахувати.
Якщо ти витратиш на це, скажімо 160 год свого часу, тобо місяць, при з.п. 20 крн.
а заплатити прийдеться 40 кгр., то так економія, можливо і варта.
Якщо з.п. 40 т. грн, то краще найняти людей, а не робити самому.
Вы не поняли. Речи идёт о ситуации, когда денег "совсэм нэт".
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drevlyanin
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