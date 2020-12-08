Компания Интеграл-Буд может начать незаконное строительство на улице Жмаченко, 20 в Киеве, где согласно решению Киевсовета должен быть создан парк. Несмотря на отсутствие необходимых оснований, ГАСИ приняла решение о выдаче разрешения на строительство.



Об этом сообщил в Facebook эксперт градостроительства Георгий Могильный, пишет "КП в Украине".



"Руководство ГАСИ сегодня хорошо заработало - приняли решение о выдаче разрешения на мега-скандальное строительство Интеграл-Буд на ул Жмаченко, 20. Отмороженный экс-регионал Зубик пытается построить ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с применением под многофункциональный комплекс", - написал он.



Эксперт отметил, что это вторая попытка выдать документы на незаконное строительство.



Как сообщают "Наши гроши" два года назад чиновники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА "совершили подлог, сначала обнародовав приказ на выдачу градостроительных условий и ограничений, а потом под тем же номером документ об отказе". А 17 июня 2020 за подписью заместителя директора Юрия Таций МУО снова были выданы, по факту чего полиция начала уголовное производство.



Строительство пытаются начать на участке, который арендовала религиозная община под обслуживание и реконструкцию своего здания, и застройщик уже проводил исследования и начинал вырубывать сосны, которых здесь около двух тысяч. Местные жители встали на защиту и с помощью городских депутатов появилось решение о расторжении договора аренды и присвоения участку статуса парка. За него Киевсовет проголосовал 24 сентября.

Но вопреки регламенту решение до сих пор не был обнародовано на официальном сайте Киеврады. Инициативная группа жителей Днепровского района уверена, что у Виталия Кличко сознательно скрывают проголосованное решение, чтобы дать возможность застройщику получить документы. Более того, в ответе на запрос народного депутата у мэра указали, что решение "оформлено в соответствии с регламентом", но предоставить его отказались, написав, что "будет отправлено дополнительно". Местные жители связывают такое поведение с интересами в строительной сфере в связке с группой Зубика и депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который "лоббирует их интересы". Инициативная группа готовит дополнительные заявления в правоохранительные органы и отмечает, что будет защищать парк.



"Люди выйдут защищать этот участок, будут столкновения, и они будут на совести власти! Здесь должен быть парк! А не незаконные высотки Зубика. Предлагаем начать "строить" перед ресторанами Тищенко и офисом Зубика. Вы хотите там баррикады?!", - пишут активисты на странице "Парк на Жмаченко".