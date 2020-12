Додано: Сер 09 гру, 2020 13:35

drevlyanin написав: Ну почему сразу конченые. Со своими тараканами, так а кто без них? Те с кем знаком, вполне в адеквате хоть нам и сложно их по началу понимать. Школьная подружка жены вышла замуж за такого и последние лет 25 живёт в большом Токио, грит трудно было только первые пару лет а сейчас вполне нормуль. Малой у них очень прикольно на украинском говорит.

Пройти на велике по маршруту Джирро или гонять на пикапе по штатам (вот это не пробовал) не совсем то же самое, что "киснуть" две недели на море. Всё ИМХО. Ну почему сразу конченые. Со своими тараканами, так а кто без них? Те с кем знаком, вполне в адеквате хоть нам и сложно их по началу понимать. Школьная подружка жены вышла замуж за такого и последние лет 25 живёт в большом Токио, грит трудно было только первые пару лет а сейчас вполне нормуль. Малой у них очень прикольно на украинском говорит.Пройти на велике по маршруту Джирро или гонять на пикапе по штатам (вот это не пробовал) не совсем то же самое, что "киснуть" две недели на море. Всё ИМХО.



именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад

у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться

кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое

а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень

но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф

у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило

главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру

разве нет? именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назаду меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общатьсякстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такоеа киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печеньно и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайфу меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустилоглавное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеруразве нет?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.