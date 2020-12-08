Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Для тех, кто уважает мнение Черняка Е.
Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021 Будет очень страшно, но очень интересно
Короткий прогноз на 2021 год:
Череда корпоративных банкротств в связи с повышенной денежной ликвидностью.
Напечатанные сейчас деньги превращаются в долги, эффективных бизнесов и экономик немного и деньги не добавляют им эффективности, а повышают закредитованность.
Резкое падение доходов мобильных операторов в связи с запуском низкоорбитальной колонии спутников, раздающих интернет в любую точку мира.
Запуск Китаем цифровой валюты с гарантированными инвестиционными возможностями в рамках Китайской экономики и усиление борьбы с Америкой за главную резервную мировую валюту.
Снижение логистических затрат в связи в распространением грузовых дронов, делающих доставку потребителю.
Снижение нагрузки на большие города, в связи с автоматизацией многих процессов и , логично, снижением средней зарплаты для неквалифицированных специальностей.
Жить в криминализованных районах, на окраинах будет не за что и не за чем.
Похоже на то, что монетарный выход из кризиса выиграл в конкурсе у фискального метода и все вливания в экономики пустых денег и целевые дотации , сделав круг в экономике и не увеличив её эффективность возвращаются набором задач, для решения которых пока нет алгоритмов.
Легко не будет, по мнению инвестиционных аналитиков датского Saxo Bank, а именно они, практически единственные предсказали изменение мировых устоев и ещё многое из того, что случилось в 2020 году.
Будет очень страшно, но очень интересно. Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021.
ИМХО набор штампов и аксиом. Доходы Киевстара упадут т.к. Маск предлагает свой спутниковый интернет по 50 дол/месяц или сколько там? Серьёзно? Доставка дронами станет повсеместной уже в 2021? Повальная автоматизация в офисах и сфере госуправления(производств в городах уже давно практически нет) в следующем году?
drevlyanin написав:Ну почему сразу конченые. Со своими тараканами, так а кто без них? Те с кем знаком, вполне в адеквате хоть нам и сложно их по началу понимать. Школьная подружка жены вышла замуж за такого и последние лет 25 живёт в большом Токио, грит трудно было только первые пару лет а сейчас вполне нормуль. Малой у них очень прикольно на украинском говорит. Пройти на велике по маршруту Джирро или гонять на пикапе по штатам (вот это не пробовал) не совсем то же самое, что "киснуть" две недели на море. Всё ИМХО.
именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру разве нет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Компания Интеграл-Буд может начать незаконное строительство на улице Жмаченко, 20 в Киеве, где согласно решению Киевсовета должен быть создан парк. Несмотря на отсутствие необходимых оснований, ГАСИ приняла решение о выдаче разрешения на строительство.
Об этом сообщил в Facebook эксперт градостроительства Георгий Могильный, пишет "КП в Украине".
"Руководство ГАСИ сегодня хорошо заработало - приняли решение о выдаче разрешения на мега-скандальное строительство Интеграл-Буд на ул Жмаченко, 20. Отмороженный экс-регионал Зубик пытается построить ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с применением под многофункциональный комплекс", - написал он.
Эксперт отметил, что это вторая попытка выдать документы на незаконное строительство.
Как сообщают "Наши гроши" два года назад чиновники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА "совершили подлог, сначала обнародовав приказ на выдачу градостроительных условий и ограничений, а потом под тем же номером документ об отказе". А 17 июня 2020 за подписью заместителя директора Юрия Таций МУО снова были выданы, по факту чего полиция начала уголовное производство.
Строительство пытаются начать на участке, который арендовала религиозная община под обслуживание и реконструкцию своего здания, и застройщик уже проводил исследования и начинал вырубывать сосны, которых здесь около двух тысяч. Местные жители встали на защиту и с помощью городских депутатов появилось решение о расторжении договора аренды и присвоения участку статуса парка. За него Киевсовет проголосовал 24 сентября. Но вопреки регламенту решение до сих пор не был обнародовано на официальном сайте Киеврады. Инициативная группа жителей Днепровского района уверена, что у Виталия Кличко сознательно скрывают проголосованное решение, чтобы дать возможность застройщику получить документы. Более того, в ответе на запрос народного депутата у мэра указали, что решение "оформлено в соответствии с регламентом", но предоставить его отказались, написав, что "будет отправлено дополнительно". Местные жители связывают такое поведение с интересами в строительной сфере в связке с группой Зубика и депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который "лоббирует их интересы". Инициативная группа готовит дополнительные заявления в правоохранительные органы и отмечает, что будет защищать парк.
"Люди выйдут защищать этот участок, будут столкновения, и они будут на совести власти! Здесь должен быть парк! А не незаконные высотки Зубика. Предлагаем начать "строить" перед ресторанами Тищенко и офисом Зубика. Вы хотите там баррикады?!", - пишут активисты на странице "Парк на Жмаченко".
kingkongovets написав:покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили? новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться. Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки. P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....
Новобудова: - ризики недобудови - ремонт, це ще від 300у.е м2
Хрущі, панель: - заходь і живи - старе - вища комуналь в опалювальний сезон
Serg-ik написав:Для тех, кто уважает мнение Черняка Е.
Это не его, это вчерашний прогноз аналитиков Saxo Bank. Я кидал ссылку - думайте, кому-то интересно? Отреагировал только change_pm. Здесь 90% - это фокусники с одним трюком в репертуаре. Контекст РН им не интересен. Как только начинаешь о нем, сразу кляузничают на оффтоп...
До речі по контексту РН і цифровому юаню.
Як тільки більш-менш буде зрозуміло, як цифровий юань буде функцінувати, як його купляти і примножувати, я виходжу з усіх об"єктів в Україні, і заходжу в Китай.
Імхо, Штатам торба, їх політика закривати свої дири за рахунок світу задовбала, і думаю не тільки мене ))) що і показує дефіцит бюджету і повільне злиття бондів ...
airmax78 написав:Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.
Что так возбудились то? Её уже кидали сюда
Кстати, каминный зал выпадает из общей картины. Но выглядит очень и очень круто. В моём представлении квартиры сделанные в классическом стиле должны иметь больше деревянных элементов,а в представленном варианте одна позолота.
Говорят мраморные панели очень на кусочки сала похожи
Я не видел, извините. В моем понимании, такие люстры можно вешать в помещениях с высотой потолков (я бы даже сказал сводов) не менее 4-4.5 метров. И лепнину туда-же. Ну и мебели в эту квартиру завезли - все что нашли на складе. Особенно доставило количество разных столов, столиков, консолей. Чувство меры незнакомо ни дизайнерам (что понятно - минимум 10% с заказа они поимели), ни заказчику.
flyman написав:це десь 1/4 ціни ремонту, і з них ще половина матеріали. Тобто 1/8 ремонту піде на "економію" за рахунок чужої праці. Далі можна порахувати. Якщо ти витратиш на це, скажімо 160 год свого часу, тобо місяць, при з.п. 20 крн. а заплатити прийдеться 40 кгр., то так економія, можливо і варта.
Якщо з.п. 40 т. грн, то краще найняти людей, а не робити самому.
Вы не поняли. Речи идёт о ситуации, когда денег "совсэм нэт".
kingkongovets написав:я не понял, а чего речь все время крутится вокруг 30ки? ты ж у нас по легенде айтишник с норм зарплатой и только и знаешь шо отшивать оферы с недостаточно высокой зп - ты ж тут уже сколько лет? 7-8? и за все время с такими доходами и мягко говоря аскетическим образом жизни так больше ничего и не натупиковал?
Тоже не понимаю. Должность сеньора при аскетизме в жизни должна давать в год ну 25куе точно. Хотя может он работает 6 месяцев в год, а остальное время тут сидит.
коли густо, коли пусто. намагаюсь розмазувати масло рівномірно на бутерброд, а не один місяць ікра з шампусіком, а інший черствий хліб з водою.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 гру, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.