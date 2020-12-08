Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021

Будет очень страшно, но очень интересно



Короткий прогноз на 2021 год:



Череда корпоративных банкротств в связи с повышенной денежной ликвидностью.



Напечатанные сейчас деньги превращаются в долги, эффективных бизнесов и экономик немного и деньги не добавляют им эффективности, а повышают закредитованность.



Резкое падение доходов мобильных операторов в связи с запуском низкоорбитальной колонии спутников, раздающих интернет в любую точку мира.



Запуск Китаем цифровой валюты с гарантированными инвестиционными возможностями в рамках Китайской экономики и усиление борьбы с Америкой за главную резервную мировую валюту.



Снижение логистических затрат в связи в распространением грузовых дронов, делающих доставку потребителю.



Снижение нагрузки на большие города, в связи с автоматизацией многих процессов и , логично, снижением средней зарплаты для неквалифицированных специальностей.



Жить в криминализованных районах, на окраинах будет не за что и не за чем.



Похоже на то, что монетарный выход из кризиса выиграл в конкурсе у фискального метода и все вливания в экономики пустых денег и целевые дотации , сделав круг в экономике и не увеличив её эффективность возвращаются набором задач, для решения которых пока нет алгоритмов.



Легко не будет, по мнению инвестиционных аналитиков датского Saxo Bank, а именно они, практически единственные предсказали изменение мировых устоев и ещё многое из того, что случилось в 2020 году.



Будет очень страшно, но очень интересно.

Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021.