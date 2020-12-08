Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
ААААААААА... Не хотите пошутить на счет моего прораба, "который себе купит квартиру с моего ремонта"?
Аірмакс, прораб з рибальського присилає кошторис після кожного етапу, а сімейна рада поки що дає висновок, що "в Тернополі в мене зробили ремонт за таку ж ціну". Є розбіжності, напр. автомат е.е. я брав по 65 грн, а в електрика 100 грн., можна ще знайти багато чого, що б здешевіло ремонт на 5%...10%, але я не витрачаю час на контроль. Цим займається прораб, а його контолить "сімейна рада". От зараз має вислати ціни на сантехніку яку збирається ставити, її монтах і на підвісну стелю і ніби все, квітка.
з.і. ремонт сімейна рада вирішила теж робити не такий економ, що тре переробляти через кілька років, а щоб як в rjkz, надійний і "неубиваємий"
Serg-ik написав:Для тех, кто уважает мнение Черняка Е.
Это не его, это вчерашний прогноз аналитиков Saxo Bank. Я кидал ссылку - думайте, кому-то интересно? Отреагировал только change_pm. Здесь 90% - это фокусники с одним трюком в репертуаре. Контекст РН им не интересен. Как только начинаешь о нем, сразу кляузничают на оффтоп...
До речі по контексту РН і цифровому юаню.
Як тільки більш-менш буде зрозуміло, як цифровий юань буде функцінувати, як його купляти і примножувати, я виходжу з усіх об"єктів в Україні, і заходжу в Китай.
Імхо, Штатам торба, їх політика закривати свої дири за рахунок світу задовбала, і думаю не тільки мене ))) що і показує дефіцит бюджету і повільне злиття бондів ...
Вы хоть один объект за криптодерево купили хоть в Англии? У нас РН повально на эту форму расчёта перейдёт в 3021 году, не раньше. И потом, при успехе какой либо крипты с Пекина и угрозе доллару оттудова, гарантирую что на берегах Янцзы и Хуанхэ скоропостижно найдут небывалые запасы нефти, намного большие чем около Тигра с Евфратом.
Serg-ik написав:Для тех, кто уважает мнение Черняка Е.
Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021 Будет очень страшно, но очень интересно
Короткий прогноз на 2021 год:
Череда корпоративных банкротств в связи с повышенной денежной ликвидностью.
Напечатанные сейчас деньги превращаются в долги, эффективных бизнесов и экономик немного и деньги не добавляют им эффективности, а повышают закредитованность.
Резкое падение доходов мобильных операторов в связи с запуском низкоорбитальной колонии спутников, раздающих интернет в любую точку мира.
Запуск Китаем цифровой валюты с гарантированными инвестиционными возможностями в рамках Китайской экономики и усиление борьбы с Америкой за главную резервную мировую валюту.
Снижение логистических затрат в связи в распространением грузовых дронов, делающих доставку потребителю.
Снижение нагрузки на большие города, в связи с автоматизацией многих процессов и , логично, снижением средней зарплаты для неквалифицированных специальностей.
Жить в криминализованных районах, на окраинах будет не за что и не за чем.
Похоже на то, что монетарный выход из кризиса выиграл в конкурсе у фискального метода и все вливания в экономики пустых денег и целевые дотации , сделав круг в экономике и не увеличив её эффективность возвращаются набором задач, для решения которых пока нет алгоритмов.
Легко не будет, по мнению инвестиционных аналитиков датского Saxo Bank, а именно они, практически единственные предсказали изменение мировых устоев и ещё многое из того, что случилось в 2020 году.
Будет очень страшно, но очень интересно. Тренировочный 2020 год заканчивается, настоящая игра будет в 2021.
ИМХО набор штампов и аксиом. Доходы Киевстара упадут т.к. Маск предлагает свой спутниковый интернет по 50 дол/месяц или сколько там? Серьёзно? Доставка дронами станет повсеместной уже в 2021? Повальная автоматизация в офисах и сфере госуправления(производств в городах уже давно практически нет) в следующем году?
Он забыл про безусловный доход написать. Работать теперь больше не надо будет. Ведь Саксо свой прогноз оттока людей из мегаполисов на этом строит. Так что все, можно расслабиться - будем теперь денюжки получать просто за сам факт своего существования. Поэтому недвига в мегаполисах домкратом вниз Где связь и откуда деньги, а самое главное, каким это боком к Украине - не спрашивайте. Главное что Черняк заэппрувил.
Рыба-сом написав:[q ЗЫ кстати, про УГ: +/- аналогичное даже в Сараево стоит дороже, просто Украина такая бедная (чтоб там не рассказывали опровергатели рейтингов), что даже в столице обеспеченный деньгами спрос не тянет большие цены.
Но тем не менее регулярно появляются форумчане которые сравнивают цены Киева с Европой.
Интересно есть кого-то есть реальные примеры, что покупатель выкладывал 50куе за смарт (кавалирку), типа того что по ссылке ? Там знакомый знакомого купил или знакомый риелтор рассказывал. Да, ремонт, но 20 м2 это имхо стойло для скотины.
vladimir07 написав:Интересно есть кого-то есть реальные примеры, что покупатель выкладывал 50куе за смарт (кавалирку), типа того что по ссылке ? Там знакомый знакомого купил или знакомый риелтор рассказывал. Да, ремонт, но 20 м2 это имхо стойло для скотины.
vladimir07 написав:Интересно есть кого-то есть реальные примеры, что покупатель выкладывал 50куе за смарт (кавалирку), типа того что по ссылке ? Там знакомый знакомого купил или знакомый риелтор рассказывал. Да, ремонт, но 20 м2 это имхо стойло для скотины.
ИМХО 2 косаря/м2 за "в квартире есть ффсьо необходимое", "воплощение мечты алкаголика в реальность" легкий перебор, но... сейчас такие цены на новую "вторичку". Рядом "новые" корпуса универа Шевченко, может какому-то запакованому студенту и приглянется.
sequence написав:ИМХО 2 косаря/м2 за "в квартире есть ффсьо необходимое", "воплощение мечты алкаголика в реальность" легкий перебор, но... сейчас такие цены на новую "вторичку". Рядом "новые" корпуса универа Шевченко, может какому-то запакованому студенту и приглянется.
Такое еще могут арендовать. Это понятно, но интересны именно кейсы покупки, т.е. человек достает 5 пачек и отдает. Просто за 50куе можно купить нормальную вторичку 1ком. а не 20 м2.