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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585258535854585558565857>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:12

  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?

Там в санузле стоит выкидыш раковины. Но зачем вообще делать такое УГ в новом доме, я не знаю.
З.Ы. У меня бы там клаустрофобия началась. Но студенту, наверное, площадь норм.
З.З.Ы. Из объявления: "В квартире присутствует ощущение стиля, простора, и домашнего уюта" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 гру, 2020 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:12

  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?
ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?

є раковина/мойка в санвузлі.
особливо вразливі можуть по сільському, в тазіку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:15

  Natt написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?

Там в санузле стоит выкидыш раковины. Но зачем вообще делать такое УГ в новом доме, я не знаю.
З.Ы. У меня бы в 20 метрах клаустрофобия началась. Но студенту, наверное, площадь норм.

студенти "живуть" в 12 м2 на чотирьох з двоярусними шконками і туалетом в кінці коридора общаги і душом в якому лише холдна вода

так що для студента це "комфорт" апартамент тіпа "люкс"
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:16

flyman, ну вот ты не студент. Зачем тебе такие конурки?
Востаннє редагувалось Natt в Сер 09 гру, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Ха-ха. Не верите чужому опыту, поведайте о своём! Или по вашему, для того чтобы постелить замковый ламинат нужно бурсу в обязательном порядке закончить? Я к примеру научился довольно сносно сварочным аппаратом владеть, не посетив ни одного урока по этой специальности. Просто был "час та натхнення".

По выделенному
1. Вынести из помещения всю мебель.
2. Демонтировать старое покрытие и то на чем оно держалось.
3. Выровнять пол самовыравнивающейся смесью.
4. Подготовить поверхность.
5. Намерять и нарезать ламинат.
И это основные этапы... есть еще много мелких. Но в теории конечно берешь и ложишь замковый ламинат. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:18

BIGor, обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:19

  Natt написав:flyman, ну вот ты не студент. Зачем тебе такие конурки?

бо:
digital nomad
ПФ на старость,
Airbnb
диверсифікація
дискретизація (1 продав а ще 2 тримаєш)

з.і.
на пенсії заціниш:
менше площі і речей - менше прибирати і платити
а цоколь... спробуй в 90 років на 25й поверх, без ліфта... отож
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 гру, 2020 15:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:19

  change_pm написав:Як тільки більш-менш буде зрозуміло, як цифровий юань буде функцінувати, як його купляти і примножувати, я виходжу з усіх об"єктів в Україні, і заходжу в Китай.


Главное не выходи из всех иностранных в пользу Китая. Украинские объекты - это недвижимость?

  airmax78 написав:Мне этот прогноз пришел в рассылке от первоисточника. Я его прочитал, улыбнулся, закрыл и забыл. Черняк, смотрю, сильно впечатлился. Видимо собирается кинуть своих кредиторов.


Так ты и прошлые прочитал, улыбнулся и закрыл. А половина рисков уже реализовалась. Читай тогда уже лучше pulp fiction :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:23

  барабашов написав:А шо за трюк вас так бесит?


Почему бесит? Вообще не бесит - купи-продай первичку, вот что за трюк. Но он не на все времена жизни, поэтому сейчас, не зная других трюков, вы сидите и сосете лапы (при всем уважении к drevlyanin - мне показалось, он именно об этом переживал несколькими постами ранее)
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:25

  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?
ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?

В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.
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