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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58535854585558565857>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:26

  Natt написав:BIGor, обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).

так я плитку на підлогу клав (бурсу по укладці не закінчував)
і сантехніку з"єднував, труби паяв ... (бурсу по сантехніці не закінчував теж)
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:28

  flyman написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?
ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?

особливо вразливі можуть по сільському, в тазіку.

Флай перечеркивает 2000 лет прогресса в коммунально-бытовой сфере. Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:29

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.

дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?
ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?

В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.

макс, ти ж ніби трендовий,
хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує,
або замовляють або KFC/Пузата-Хата.

Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30

  flyman написав:
  Natt написав:BIGor, обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).

так я плитку на підлогу клав (бурсу по укладці не закінчував)
і сантехніку з"єднував, труби паяв ... (бурсу по сантехніці не закінчував теж)

Сусіди, певен, вдячні, що в вас немає газу в цоколі і що це власне цоколь (нікого знизу немає).
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:31

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.

Что так возбудились то? Её уже кидали сюда

Кстати, каминный зал выпадает из общей картины. Но выглядит очень и очень круто. В моём представлении квартиры сделанные в классическом стиле должны иметь больше деревянных элементов,а в представленном варианте одна позолота.

Говорят мраморные панели очень на кусочки сала похожи

Я не видел, извините. В моем понимании, такие люстры можно вешать в помещениях с высотой потолков (я бы даже сказал сводов) не менее 4-4.5 метров. И лепнину туда-же. Ну и мебели в эту квартиру завезли - все что нашли на складе. Особенно доставило количество разных столов, столиков, консолей. Чувство меры незнакомо ни дизайнерам (что понятно - минимум 10% с заказа они поимели), ни заказчику.


Здесь с вами согласен, не квартира а склад дорогих вещей, часто весьма спорного вкуса. Особенно повеселила люстра в гардеробной. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опачки...
звінок з ВП, в нас новорічна акція на КРЖН до 25 грудня, новорічні скидки на м2 ...

К дорожаю.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:34

  zРадио написав:
  change_pm написав:Як тільки більш-менш буде зрозуміло, як цифровий юань буде функцінувати, як його купляти і примножувати, я виходжу з усіх об"єктів в Україні, і заходжу в Китай.


Главное не выходи из всех иностранных в пользу Китая. Украинские объекты - это недвижимость?

  airmax78 написав:Мне этот прогноз пришел в рассылке от первоисточника. Я его прочитал, улыбнулся, закрыл и забыл. Черняк, смотрю, сильно впечатлился. Видимо собирается кинуть своих кредиторов.


Так ты и прошлые прочитал, улыбнулся и закрыл. А половина рисков уже реализовалась. Читай тогда уже лучше pulp fiction :mrgreen:

Ты прошлый точно читал? https://www.home.saxo/campaigns/pr/2019 ... redictions
Саксо славится бредовыми прогнозами.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:36

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой?
ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?

В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.

макс, ти ж ніби трендовий,
хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує,
або замовляють або KFC/Пузата-Хата.

Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.

Слушай, ну где мы с тобой и где поколение XУЗ.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:37

  airmax78 написав:Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:39

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.

макс, ти ж ніби трендовий,
хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує,
або замовляють або KFC/Пузата-Хата.

Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.

Слушай, ну где мы с тобой и где поколение XУЗ.

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (с)
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