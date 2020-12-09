Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Раньше сказал бы - да. Теперь скажу - тренд.
дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой? ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?
В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.
макс, ти ж ніби трендовий, хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує, або замовляють або KFC/Пузата-Хата.
Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.
airmax78 написав:Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.
Что так возбудились то? Её уже кидали сюда
Кстати, каминный зал выпадает из общей картины. Но выглядит очень и очень круто. В моём представлении квартиры сделанные в классическом стиле должны иметь больше деревянных элементов,а в представленном варианте одна позолота.
Говорят мраморные панели очень на кусочки сала похожи
Я не видел, извините. В моем понимании, такие люстры можно вешать в помещениях с высотой потолков (я бы даже сказал сводов) не менее 4-4.5 метров. И лепнину туда-же. Ну и мебели в эту квартиру завезли - все что нашли на складе. Особенно доставило количество разных столов, столиков, консолей. Чувство меры незнакомо ни дизайнерам (что понятно - минимум 10% с заказа они поимели), ни заказчику.
Здесь с вами согласен, не квартира а склад дорогих вещей, часто весьма спорного вкуса. Особенно повеселила люстра в гардеробной.
sequence написав: дико извиняюсь, а посуду мыть в унитазе прямо или в душевой? ЗЫ Душа тоже на фото не вижу - может его и нет?
В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.
макс, ти ж ніби трендовий, хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує, або замовляють або KFC/Пузата-Хата.
Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.
airmax78 написав:В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет. А все остальное очень удобно мыть в раковине в санузле. еще один смеситель, мойка, сифон - это непозволительная роскошь на краю бездны 2021 года.
макс, ти ж ніби трендовий, хіба не в темі, що зараз мало хто з покоління XYZ готує, або замовляють або KFC/Пузата-Хата.
Катлєти навряд смажать і огірки на зиму закручують.
Слушай, ну где мы с тобой и где поколение XУЗ.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (с)