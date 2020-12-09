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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5854585558565857>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:40

  Natt написав:
  airmax78 написав:Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...

В цоколі все по традиціному, мойка є на кухні теж.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:50

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  change_pm написав:Як тільки більш-менш буде зрозуміло, як цифровий юань буде функцінувати, як його купляти і примножувати, я виходжу з усіх об"єктів в Україні, і заходжу в Китай.


Главное не выходи из всех иностранных в пользу Китая. Украинские объекты - это недвижимость?

  airmax78 написав:Мне этот прогноз пришел в рассылке от первоисточника. Я его прочитал, улыбнулся, закрыл и забыл. Черняк, смотрю, сильно впечатлился. Видимо собирается кинуть своих кредиторов.


Так ты и прошлые прочитал, улыбнулся и закрыл. А половина рисков уже реализовалась. Читай тогда уже лучше pulp fiction :mrgreen:

Ты прошлый точно читал? https://www.home.saxo/campaigns/pr/2019 ... redictions
Саксо славится бредовыми прогнозами.


Я выше объяснял, что это за упражнение, и зачем его делают. И примеры Глобалстара, Кодака и Нокии тоже как-то приводил. Хочешь игнорировать - игнорируй, мне то что...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:53

  airmax78 написав:..
..В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет..

посудомоечная машина имеет смысл при проживании от 2 человек. Если ты живешь сам, то посудомойка не нужна совсем - банально, пока ее набьешь, посуда так ссохнется/слипнется, что машина не отмоет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:55

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
..В посудомоечной машине. Не допускаю даже мысли что у Флая ее нет..

посудомоечная машина имеет смысл при проживании от 2 человек. Если ты живешь сам, то посудомойка не нужна совсем - банально, пока ее набьешь, посуда так ссохнется/слипнется, что машина не отмоет

Он ее в тазике с водой накапливает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:59

  sequence написав: посудомоечная машина имеет смысл при проживании от 2 человек. Если ты живешь сам, то посудомойка не нужна совсем - банально, пока ее набьешь, посуда так ссохнется/слипнется, что машина не отмоет

При функции ополаскивания не ссохнется. Я спецом с этой функцией искала. Кроме того, можно запускать ПММ, на набивая ее до упора, или с функцией половинной загрузки. Ну или взять на 45 см или настольную. Хотя если питаться, как пишет Флай - в KFS, то тогда смысла и правда нет. От образа жизни все же зависит.
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:07

  Natt написав: банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
мне лично нравиться мыть кастрюли
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:07

  Grand Touring написав:
  Natt написав: банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
мне лично нравиться мыть кастрюли

Вы женаты? :mrgreen:
З.Ы. Ой, у меня ж ПММ
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:10

  Natt написав:Вы женаты? :mrgreen:
З.Ы. Ой, у меня ж ПММ

я друзей, а Флай - мой друг, не подставляю!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:11

  Natt написав:..
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.

да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы.
Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:13

  kingkongovets написав:
именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад
у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться
кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое
а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень
но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф
у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило
главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру
разве нет?


Ну может у вас опыт общения с сынами страны восходящего солнца поболее, я сними на брудершафт не пил, но ИМХО украинскому "трудолюбивому" нариду не помешало бы этого самого трудолюбия и упорства у японцев маненько занять.
Кстати по выделенном- многие иностранцы ведут себя у нас именно так. Например мой сосед, работающий всю жизнь в АН Украины, показывал недавно фотки весьма солидного шведа, члена королевской академии наук, имеющего множество регалий и незапятнанную репутацию на родине.
Так вот, когда он приезжает к нам, то первым делом ударяется по бабам и нажирается спиртного до потери человеческого обличия. Жил в гостинице только в первый свой визит, а потом, чтоб не палится, прикупил квартирку в сталинке в центре.
drevlyanin
 
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