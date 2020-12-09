Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав: посудомоечная машина имеет смысл при проживании от 2 человек. Если ты живешь сам, то посудомойка не нужна совсем - банально, пока ее набьешь, посуда так ссохнется/слипнется, что машина не отмоет
При функции ополаскивания не ссохнется. Я спецом с этой функцией искала. Кроме того, можно запускать ПММ, на набивая ее до упора, или с функцией половинной загрузки. Ну или взять на 45 см или настольную. Хотя если питаться, как пишет Флай - в KFS, то тогда смысла и правда нет. От образа жизни все же зависит. Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
Natt написав:.. Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы. Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?
kingkongovets написав: именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру разве нет?
Ну может у вас опыт общения с сынами страны восходящего солнца поболее, я сними на брудершафт не пил, но ИМХО украинскому "трудолюбивому" нариду не помешало бы этого самого трудолюбия и упорства у японцев маненько занять. Кстати по выделенном- многие иностранцы ведут себя у нас именно так. Например мой сосед, работающий всю жизнь в АН Украины, показывал недавно фотки весьма солидного шведа, члена королевской академии наук, имеющего множество регалий и незапятнанную репутацию на родине. Так вот, когда он приезжает к нам, то первым делом ударяется по бабам и нажирается спиртного до потери человеческого обличия. Жил в гостинице только в первый свой визит, а потом, чтоб не палится, прикупил квартирку в сталинке в центре.