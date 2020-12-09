drevlyanin написав:

Ну может у вас опыт общения с сынами страны восходящего солнца поболее, я сними на брудершафт не пил, но ИМХО украинскому "трудолюбивому" нариду не помешало бы этого самого трудолюбия и упорства у японцев маненько занять.Кстати по выделенном- многие иностранцы ведут себя у нас именно так. Например мой сосед, работающий всю жизнь в АН Украины, показывал недавно фотки весьма солидного шведа, члена королевской академии наук, имеющего множество регалий и незапятнанную репутацию на родине.Так вот, когда он приезжает к нам, то первым делом ударяется по бабам и нажирается спиртного до потери человеческого обличия. Жил в гостинице только в первый свой визит, а потом, чтоб не палится, прикупил квартирку в сталинке в центре