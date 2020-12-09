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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:19
sequence написав: Natt написав:
..
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы.
Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?
а холодильник?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:21
drevlyanin написав:
Ну может у вас опыт общения с сынами страны восходящего солнца поболее, я сними на брудершафт не пил, но ИМХО украинскому "трудолюбивому" нариду не помешало бы этого самого трудолюбия и упорства у японцев маненько занять.
Кстати по выделенном- многие иностранцы ведут себя у нас именно так. Например мой сосед, работающий всю жизнь в АН Украины, показывал недавно фотки весьма солидного шведа, члена королевской академии наук, имеющего множество регалий и незапятнанную репутацию на родине.
Так вот, когда он приезжает к нам, то первым делом ударяется по бабам и нажирается спиртного до потери человеческого обличия. Жил в гостинице только в первый свой визит, а потом, чтоб не палится, прикупил квартирку в сталинке в центре
нє, це ж визша каста, ви що рвете шаблони.
це українці всі дікарісъ та вільнолюдь, а от європейці - обліко моралє.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:34
airmax78 написав: flyman написав:
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?
До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.
ААААААААА... Не хотите пошутить на счет моего прораба, "который себе купит квартиру с моего ремонта"?
Давайте я, только не пошутю а расскажу реальную недавнюю историю. Встретил в декабре знакомого мастера шпателя и валика на парковке Сильпо. Раньше он ездил на б/у бусике а тут смотрю выходит из Акуры MDX в довольно свежем состоянии. Спрашиваю: неужели так заработки
работяг выросли? Нет говорит, сам теперь руками не работаю, уже второй год прорабствую!
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:50
drevlyanin написав: airmax78 написав:
ААААААААА... Не хотите пошутить на счет моего прораба, "который себе купит квартиру с моего ремонта"?
Давайте я, только не пошутю а расскажу реальную недавнюю историю. Встретил в декабре знакомого мастера шпателя и валика на парковке Сильпо. Раньше он ездил на б/у бусике а тут смотрю выходит из Акуры MDX в довольно свежем состоянии. Спрашиваю: неужели так заработки
работяг выросли? Нет говорит, сам теперь руками не работаю, уже второй год прорабствую!
Молодец. Вышел на новый уровень. Вопрос, конечно, как прорабствует. Я своим прорабом доволен. Он свой МDX честно зарабатывает. На днях получил очередное подтверждение, что не надо искать мастеров на стороне.
Жалею только об одном: что не доверил ему с самого начала 100% работ по квартире. Уже бы, наверное, отделку заканчивал.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:56
sequence написав: Natt написав:
..
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы.
Просто хочется обеспечить себе бытовой комфорт, если финансы позволяют. Я просто потакаю своей лени) Зачем делать какую-то работу, если ее может сделать за меня техника?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:59
Natt написав: sequence написав: Natt написав:
..
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но
думаю, что асилил бы.
Просто хочется обеспечить себе бытовой комфорт, если финансы позволяют. Я просто потакаю своей лени) Зачем делать какую-то работу, если ее может сделать за меня техника?
Таки так.
Машина має робити, а людина думати.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:05
Натт, видите как засуетился? Чувствует что с мойкой палку перегнул.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:05
flyman написав:
Таки так.
Машина має робити, а людина думати.
Знающие люди говорят, что у тебя нет ПММ. Вон Макс даже о тазике говорил...
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 09 гру, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:05
flyman написав:
Таки так.
Машина має робити, а людина думати.
нужно говорить "я могу прийти и отодрать кастрюльку"
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:06
Natt написав:
..
Просто хочется обеспечить себе бытовой комфорт, если финансы позволяют. Я просто потакаю своей лени) Зачем делать какую-то работу, если ее может сделать за меня техника?
мы же обсуждаем коня в сферическом вакууме, пардон, обустройство микрогабаритных э-э-э, квартир. Ну как бы сказать, место посудомойки может быть единственным на т.н. "кухне", где можно хранить посуду. Можно, правда, и в ПММ - на верхней полке чистую, снизу - грязную
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