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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5856585758585859>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:07

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Таки так.
Машина має робити, а людина думати.

нужно говорить "я могу прийти и отодрать кастрюльку"

каструльку помить, а на рахунок "отодрать" в мене інші асоціації ...
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:08

  flyman написав:
  sequence написав:
  Natt написав:..
Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.

да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы.
Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?

а холодильник?

так холодно же на улице? в окно высунул, главное, чтобы соседи не стащили. А летом, так выкопать цоколь пониже, до вечной мерзлоты
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:11

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы.
Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?

а холодильник?

так холодно же на улице? в окно высунул, главное, чтобы соседи не стащили. А летом, так выкопать цоколь пониже, до вечной мерзлоты

на зиму є ничка-спіжарня, я чуть не забув про неї, там тримаю закрутки.
так що на вулицю можна не висувати.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:12

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?

сложно сказать.
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?

Купить новостройке с ремонтом, аркада, дбк
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Карантин в Украине продлили до весны.
https://korrespondent.net/ukraine/43044 ... y-do-vesny
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:23

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?

так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться.
Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки.
P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....

Какой ноаострой готовый с ремонтом стоит как вторичка 70-80 с ремонтом на той же улице?
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:32

  Natt написав:
  airmax78 написав:Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...


Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" :roll:
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44

  drevlyanin написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...


Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" :roll:
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.

припиняєм БДСМ, пишем по темі.
Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2.
Налєтай торопісь,

Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:50

  барабашов написав:Вы хоть один объект за криптодерево купили хоть в Англии? У нас РН повально на эту форму расчёта перейдёт в 3021 году, не раньше.
И потом, при успехе какой либо крипты с Пекина и угрозе доллару оттудова, гарантирую что на берегах Янцзы и Хуанхэ скоропостижно найдут небывалые запасы нефти, намного большие чем около Тигра с Евфратом.

Друже барабашов, Англія англією, і до крипти відношення не має.

Я кажу про вихід з Українського РН і вихід в Китай, і інвестування там. На КРЖН вже дуже дорого (((

Імхо, але і в випадку нафти на берегах Хуанхе треба таки відділяти мух і котлети)))

Ви реально думаєте, що одна ядрена держава посягне на іншу? :shock:

Імхо, але Китай наразі в рази крутіше Совка, то максимум що буде - це битва на Тайвані.
На континент Штати не сунуться, бо думаю Гонолулу + Анджелес тоді спробують що таке Хіросіма і Нагасакі.

Але це моє імхо, і ваше право таки мати ваше імхо. Як то кажуть пожуєм-побачім)))
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:53

Немецкое издание назвало лучшего мэра Киева (по версии Максима) комиком.

Не сочтите за политический флуд, но с этой готтентотской моралью на ветке пора заканчивать. Не могут 2 гражданина примерно одного уровня умственных способностей получать столь разительные оценки: один - клоун, второй - лучший мэр. Попахивает по меньшей мере субъективизом...

Украине предрекают еще одного президента-комика - Mitteldeutscher Rundfunk
https://курс.ком.юа/novost/252696-ukrai ... nta-komika
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