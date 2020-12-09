Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:.. Я ни разу не пожалела о ПММ, без нее я б точно реже готовила - банально потому что в лом мыть посуду, особенно кастрюли.
да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы. Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?
а холодильник?
так холодно же на улице? в окно высунул, главное, чтобы соседи не стащили. А летом, так выкопать цоколь пониже, до вечной мерзлоты
sequence написав: да никто, собсна, не пожалел, но ИМХО, на одну персону все равно это излишество. Для одного человека достаточно не кастрюли, а маленькой литр-полтора кастрюльки, что уходит за три дня, две тарелки/ложки/вилки/ножа/чашки в день. Я сам давно, признаться, не пробовал мыть посуду руками, но думаю, что асилил бы. Всем наивно надеющимся, что у Флая есть посудомойка, напоминаю - месячное потребление эл/энергии у него около 30Квт - реально, только на комп хватит. Какая нахрен посудомойка?
а холодильник?
так холодно же на улице? в окно высунул, главное, чтобы соседи не стащили. А летом, так выкопать цоколь пониже, до вечной мерзлоты
на зиму є ничка-спіжарня, я чуть не забув про неї, там тримаю закрутки. так що на вулицю можна не висувати.
kingkongovets написав:единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?
сложно сказать. Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?. Или всё-таки годик подождать с покупкой?
kingkongovets написав:покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили? новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться. Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки. P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....
Какой ноаострой готовый с ремонтом стоит как вторичка 70-80 с ремонтом на той же улице?
барабашов написав:Вы хоть один объект за криптодерево купили хоть в Англии? У нас РН повально на эту форму расчёта перейдёт в 3021 году, не раньше. И потом, при успехе какой либо крипты с Пекина и угрозе доллару оттудова, гарантирую что на берегах Янцзы и Хуанхэ скоропостижно найдут небывалые запасы нефти, намного большие чем около Тигра с Евфратом.
Друже барабашов, Англія англією, і до крипти відношення не має.
Я кажу про вихід з Українського РН і вихід в Китай, і інвестування там. На КРЖН вже дуже дорого (((
Імхо, але і в випадку нафти на берегах Хуанхе треба таки відділяти мух і котлети)))
Ви реально думаєте, що одна ядрена держава посягне на іншу?
Імхо, але Китай наразі в рази крутіше Совка, то максимум що буде - це битва на Тайвані. На континент Штати не сунуться, бо думаю Гонолулу + Анджелес тоді спробують що таке Хіросіма і Нагасакі.
Але це моє імхо, і ваше право таки мати ваше імхо. Як то кажуть пожуєм-побачім)))
Немецкое издание назвало лучшего мэра Киева (по версии Максима) комиком.
Не сочтите за политический флуд, но с этой готтентотской моралью на ветке пора заканчивать. Не могут 2 гражданина примерно одного уровня умственных способностей получать столь разительные оценки: один - клоун, второй - лучший мэр. Попахивает по меньшей мере субъективизом...