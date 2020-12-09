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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:44
drevlyanin написав: Natt написав: airmax78 написав:
Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...
Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки"
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.
припиняєм БДСМ, пишем по темі.
Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2.
Налєтай торопісь,
Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:57
change_pm написав: барабашов написав:
Вы хоть один объект за криптодерево купили хоть в Англии? У нас РН повально на эту форму расчёта перейдёт в 3021 году, не раньше.
И потом, при успехе какой либо крипты с Пекина и угрозе доллару оттудова, гарантирую что на берегах Янцзы и Хуанхэ скоропостижно найдут небывалые запасы нефти, намного большие чем около Тигра с Евфратом.
Друже барабашов, Англія англією, і до крипти відношення не має.
Я кажу про вихід з Українського РН і вихід в Китай, і інвестування там. На КРЖН вже дуже дорого (((
Імхо, але і в випадку нафти на берегах Хуанхе треба таки відділяти мух і котлети)))
Ви реально думаєте, що одна ядрена держава посягне на іншу?
Імхо, але Китай наразі в рази крутіше Совка, то максимум що буде - це битва на Тайвані.
На континент Штати не сунуться, бо думаю Гонолулу + Анджелес тоді спробують що таке Хіросіма і Нагасакі.
Але це моє імхо, і ваше право таки мати ваше імхо. Як то кажуть пожуєм-побачім)))
nomad capitalist (в твойї темі я там був запиляв його відоси) каже, що він інвестує в РН столиць емержин маркетс де ціна приблизно 1куе м2,
і радить звернути увагу на Камбоджа(Пномпень), Вьєтнам, Малазія, Індонезія,
а в старушці Європі - Португалію,
Причому ці країни ще й френдлі до коенів.
Також Молдова, Грузія, Арменія, і .... Туреччина.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 17:57
Natt написав: flyman написав: Natt написав:
Я даже не знаю... Притащили туда все, что плохо лежало. Я даже кассетный магнитофон углядела.
Вінтаж.
Скандинавський стиль.
Спионеришь идею?)
Кстати, там в кухонной зоне раковины нет
и плиты
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:00
flyman написав:
Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2.
Налєтай торопісь,
Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:01
change_pm написав:
на пенсії заціниш:
flyman написав: Natt написав:flyman
, ну вот ты не студент. Зачем тебе
такие конурки?
бо:
digital nomad
ПФ на старость,
Airbnb
диверсифікація
дискретизація (1 продав а ще 2 тримаєш)
з.і.
на пенсії заціниш:
менше площі і речей - менше прибирати і платити
а цоколь... спробуй в 90 років на 25й поверх, без ліфта... отож
Дожити б ))) а то тут вже пишуть, що Трамп знає про інопланентне нашестя)))менше площі і речей - менше прибирати і платити
От тут я тебе розумію, Звичайно хочеться 10500 кв метрів, але я поживши в Гонконзі в номері 8-12 метрів (не пам"ятаю вже) - там офігенно все організовано. Реально не потрібно багато пространства.
Хоча твої слова вже старістю + пліснявою пахнуть ((( от це погано (((
Це життєвий досвід, точніше від бабці колись запам"ятав фразу,
що навіщо мені така велика хата на 4 кіманати, якщо мені на старість достатньо і одної.
Так що досвід, а не пліснява.
Тай тре прораховувати ходи на перед.
Виграє той, що грає в лонгран стабільний ріст, а не шортран лотерейний виграш (чомусь згадався Долярчик з його аферами).
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:08
drevlyanin написав: flyman написав:
Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2.
Налєтай торопісь,
Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора
саме так і будують
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:42
BIGor написав: hume написав: Рыба-сом написав:
[q
ЗЫ кстати, про УГ: +/- аналогичное даже в Сараево стоит дороже, просто Украина такая бедная (чтоб там не рассказывали опровергатели рейтингов), что даже в столице обеспеченный деньгами спрос не тянет большие цены.
Но тем не менее регулярно появляются форумчане которые сравнивают цены Киева с Европой.
Я тут скидывал объект с Варшавы - 1 к 1 по цене в сравнении с Киевом. На нормальное жилье цены в Киеве уже догнали центральную европу.
Я помню
вот только там локация в Варшаве возле жд-сортировочной и уровень ремонта как у флая
а так да...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:47
Faceless написав: sequence написав:
вспомнили мебель из поддонов, тут я себе сообразил, что разобранный поддон - практически готовый паркет!! )))
Новый вид лофта: паркет из поддонов, панели на стену из поддонов, стеллажи из поддонов, мебель из поддонов, поддон на петлях в роли двери
если мужик рукастый, то и бабу из поддонов соорудит. ну или собутыльника
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:47
Natt написав:
обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).
вот так вот просто на "стяжку" от застройщика и положил?
сурово
... а потом увидел результат трудов и сбрился?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:48
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