kingkongovets написав: покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?

новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то? покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?

так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться.Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки.P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....