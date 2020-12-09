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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5855585658575858

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:50

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?

так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться.
Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки.
P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....


я в своей трешке ремонт за 23к сделал. сердито, но не напрягает и не ломается ничего и не желтеет. новострой без ремонта однозначно, его вполне можно растянуть.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:53

  Прохожий написав:
  Natt написав: обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).

вот так вот просто на "стяжку" от застройщика и положил?
сурово
... а потом увидел результат трудов и сбрился? :roll:


если стяжка хорошая, то какие проблемы? я тоже так положил, уже лет 7 стоит в идеале ламинат ни вздутий ни потертостей. но стяжка была ровная и крепкая, да
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я своим прорабом доволен. Он свой МDX честно зарабатывает. На днях получил очередное подтверждение, что не надо искать мастеров на стороне.
Жалею только об одном: что не доверил ему с самого начала 100% работ по квартире. Уже бы, наверное, отделку заканчивал.

ваш Я так понимаю выедет из ремонта либо на кайене либо на мл из салона)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:02

Бгг, пожелтеет - это уже хит на этой ветке

У Эира точно не пожелтеет))
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:18

  drevlyanin написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...


Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" :roll:
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.


"-Флай! Надо доче новые ботиночки купить...
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rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:23

  rjkz написав:
  drevlyanin написав:
  Natt написав:
Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" :roll:
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.


"-Флай! Надо доче новые ботиночки купить...
-Тануна! Она еще коньки не сносила."

Коньки не зношуються, а відкручуються :shock:
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flyman
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