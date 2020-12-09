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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:50
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
так по мнению многих это будет шлак, унылое овно и т.п., то есть то, от чего вы советуете друзьям избавляться.
Причём это УГ стоило 50 000 в 2016-2017 и почему -то 70-80 тыс сейчас. Причем эти 70-80 за УГ равны ценнику новостроя аналогичной площади. Это не рынок. Это должно лечь на свои полочки.
P.S. ЖК Бережанский. Что было бы, если бы я, вложившись туда, ожидал квартиру к концу 2018, а не получил бы её к концу 2020? Платил бы аренду и матерился, что они виноваты, это не я виноват со своим решением. А Аркада? УБ? и прочие с задержками....
я в своей трешке ремонт за 23к сделал. сердито, но не напрягает и не ломается ничего и не желтеет. новострой без ремонта однозначно, его вполне можно растянуть.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:53
Прохожий написав: Natt написав:
обсуждался ремонт в новострое вроде. Что там выносить и выравнивать? Бывший муж за день ламинат положил. Бурсы по укладке ламината за плечами нет (или мне не рассказывал).
вот так вот просто на "стяжку" от застройщика и положил?
сурово
... а потом увидел результат трудов и сбрился?
если стяжка хорошая, то какие проблемы? я тоже так положил, уже лет 7 стоит в идеале ламинат ни вздутий ни потертостей. но стяжка была ровная и крепкая, да
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:58
airmax78 написав:
Я своим прорабом доволен. Он свой МDX честно зарабатывает. На днях получил очередное подтверждение, что не надо искать мастеров на стороне.
Жалею только об одном: что не доверил ему с самого начала 100% работ по квартире. Уже бы, наверное, отделку заканчивал.
ваш Я так понимаю выедет из ремонта либо на кайене либо на мл из салона)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:02
Бгг, пожелтеет - это уже хит на этой ветке
У Эира точно не пожелтеет))
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:18
drevlyanin написав: Natt написав: airmax78 написав:
Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...
Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки"
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:23
rjkz написав: drevlyanin написав: Natt написав:
Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки"
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.
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Коньки не зношуються, а відкручуються
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