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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5856585758585859

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 45
1. Зросли більш, як на 30%
42%
19
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:32

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову. :evil:

не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора

саме так і будують


Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.

в метро на Трою є природна перешкода - Дніпро, а далі Русановські сади і власники участків.

А до Крейсера Аврори можна тягнути наземне метро або мілкого залягання без втручання активістів і судів з власниками участків.

А приватна забудова потрохи переростатиме в багатовквартирну малоповерхову забудову, але поки не винесуть аеропорт Жуляни, думаю, що термітників не буде.

Там кільцева в пішій доступності , і можна пішки в той же аеропорт Жуляни і ловкостом вжух і ти в Європі.

І Київ - Волиньський поряд (ШРТ).

Л - логістика.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:49

  drevlyanin написав:
  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову. :evil:

не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора

саме так і будують


Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.

рекомендую освежить впечатления
а именно ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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