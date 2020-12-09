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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:32
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора
саме так і будують
Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.
в метро на Трою є природна перешкода - Дніпро, а далі Русановські сади і власники участків.
А до Крейсера Аврори можна тягнути наземне метро або мілкого залягання без втручання активістів і судів з власниками участків.
А приватна забудова потрохи переростатиме в багатовквартирну малоповерхову забудову, але поки не винесуть аеропорт Жуляни, думаю, що термітників не буде.
Там кільцева в пішій доступності , і можна пішки в той же аеропорт Жуляни і ловкостом вжух і ти в Європі.
І Київ - Волиньський поряд (ШРТ).
Л - логістика.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:49
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора
саме так і будують
Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х
. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.
рекомендую освежить впечатления
а именно ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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