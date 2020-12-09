|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:32
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора
саме так і будують
Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.
в метро на Трою є природна перешкода - Дніпро, а далі Русановські сади і власники участків.
А до Крейсера Аврори можна тягнути наземне метро або мілкого залягання без втручання активістів і судів з власниками участків.
А приватна забудова потрохи переростатиме в багатовквартирну малоповерхову забудову, але поки не винесуть аеропорт Жуляни, думаю, що термітників не буде.
Там кільцева в пішій доступності , і можна пішки в той же аеропорт Жуляни і ловкостом вжух і ти в Європі.
І Київ - Волиньський поряд (ШРТ).
Л - логістика.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:49
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Флай, якщо мається на увазі село Жуляни, так це край географіі хоч і в межах Киева. У мене там давні знайомі живуть в приватному секторі. Мати там будинок норм. але квартиру? Ще й напевно будують на ділянці під садибну забудову.
не село, а частина Солом"янського району під назвою Жуляни, на берегах об"їзної, в районі майбутньої станції метро Крейсер Аврора
саме так і будують
Ви там коли перший раз побували? А я той район знаю з 80-х
. Там як було село, так фактично і залишилось, без нормальних доріг, магазинів і т.п. Тільки з'явилось не вельми позитивне сусідство у вигляді авторинку.
п.с. Про гілку метро на Троєщину говорять уже більще 20 років а віз і нині там.
рекомендую освежить впечатления
а именно обратить внимание на ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11938
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:17
В Ирпене (Киевская область) инвесторы жилого комплекса в среду, 9 декабря, штурмовали приемную нового мэра Александра Маркушина после того, как не смогли встретиться представителями компании-застройщика Орлан-инвест, которая реализует несколько проектов в городе. Об этом сообщил член рабочей группы инвесторов Дмитрий Заборин.
"Фактически Мирончук (Антон Мирончук – владелец Орлан-инвест, - прим. ред.) построил не жилые дома, а огромную аферу. В тех ЖК, что были каким-то чудом сданы, до сих пор нет газа, нормального водоснабжения, там сумасшедшие счета за электричество. А остальные стройки просто брошены. Чехов парк квартал должен был быть построен в декабре 2018 года. Фаворит-2 замер летом текущего года. Вторая очередь ЖК New York Towers была обещана во втором квартале - стройка остановлена. При этом застройщик активно продает квартиры в новом ЖК Олимп, судьба которого весьма туманна. И везде люди на грани взрыва", - рассказал Заборин
Очередной Укрбуд, только в масштабах поменьше?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8681
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 3634 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:25
zРадио написав:В Ирпене (Киевская область) инвесторы жилого комплекса в среду, 9 декабря, штурмовали приемную нового мэра Александра Маркушина после того, как не смогли встретиться представителями компании-застройщика Орлан-инвест, которая реализует несколько проектов в городе. Об этом сообщил член рабочей группы инвесторов Дмитрий Заборин.
"Фактически Мирончук (Антон Мирончук – владелец Орлан-инвест, - прим. ред.) построил не жилые дома, а огромную аферу. В тех ЖК, что были каким-то чудом сданы, до сих пор нет газа, нормального водоснабжения, там сумасшедшие счета за электричество. А остальные стройки просто брошены. Чехов парк квартал должен был быть построен в декабре 2018 года. Фаворит-2 замер летом текущего года. Вторая очередь ЖК New York Towers была обещана во втором квартале - стройка остановлена. При этом застройщик активно продает квартиры в новом ЖК Олимп, судьба которого весьма туманна. И везде люди на грани взрыва", - рассказал Заборин
Очередной Укрбуд, только в масштабах поменьше?
ну там Нові лиця, проти старої гвардії,
будєм смотрєть
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:33
zРадио написав:
Очередной Укрбуд, только в масштабах поменьше?
тенденция, однако
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:36
Grand Touring написав: zРадио написав:
Очередной Укрбуд, только в масштабах поменьше?
тенденция, однако
Cразу вспоминаем 2 постулат нашего Отца-предводителя Трибеки
Меньше строят - к дорожаю.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4182
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:43
BIGor Я в принципе понимаю почему так происходит - в строительную пирамиду поступает меньше вкладчиков, но как-то вообще не сходится с дорожаем и дефицитом на рынке
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:47
Grand Touring написав:BIGor
Я в принципе понимаю почему так происходит - в строительную пирамиду поступает меньше вкладчиков, но как-то вообще не сходится с дорожаем и дефицитом на рынке
Одні будують житло і заробляють на цьому,
а інші збирають кошти з інвесторів та будують піраміду, а гроші виводять,
є ще треті, які починають будувати, а потім видихаються,
і це все законно мало регулюється
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:50
BIGor написав: Grand Touring написав: zРадио написав:
Очередной Укрбуд, только в масштабах поменьше?
тенденция, однако
Cразу вспоминаем 2 постулат нашего Отца-предводителя Трибеки
Меньше строят - к дорожаю.
Дык там, как бы, и без вариантов:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)...
Все, или что-то пропустил?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8681
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 3634 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:56
zРадио написав:
Дык там, как бы, и без вариантов:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)...
Все, или что-то пропустил?
про метро, велорай, пішоходний центр і перспективи комнерухомості на Сєрмілі
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|