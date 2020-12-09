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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:56
flyman обрушение пирамид началось год назад и это не конец, а раньше системно такого не было
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:59
Grand Touring написав:flyman
обрушение пирамид началось год назад и это не конец, а раньше системно такого не было
рік тому почалася рецесія в ЄС і глобально,
в той же час в нас Смолій боровся з інфляцією удушенням економіки, але це дрібниці, на КРЖН не впливає.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:04
Serg-ik написав:
сложно сказать.
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
Для себя нужно покупать по деньгам и спокойно жить. Новострой (надеюсь не котлован) на последние деньги и кредит на ремонт это плохой вариант. У вас не остается ни запаса прочности, ни стабильности. Уходите с аренды, копите, потом продаете свою вторичку и вторым прыжком куда хотите. Сейчас вы думаете попытаться перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Или берите готовый новострой с базовым ремонтом от застройщика. В нем вполне можно несколько лет жить.
Совет. Если берете вторичку, то берите не под ремонт, в состоянии приемлемом лично для вас для жизни. С ремонтом, пусть и не свежим, но не 80-90-ых.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 09 гру, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:04
flyman написав:
в той же час в нас Смолій боровся з інфляцією удушенням економіки
да, реальную доходность 50% годовых валютных ОВГЗ при падающей экономике сейчас стараются не вспоминать, а она должна была вылезти боком
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05
Прохожий написав:
рекомендую освежить впечатления
а именно обратить внимание на ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07
drevlyanin написав: Прохожий написав:
рекомендую освежить впечатления
а именно обратить внимание на ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
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flyman
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23
flyman написав: drevlyanin написав:
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
Ага, в виде незаконных строек.
Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.
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drevlyanin
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