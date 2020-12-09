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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:56
flyman обрушение пирамид началось год назад и это не конец, а раньше системно такого не было
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Додано: Сер 09 гру, 2020 21:59
Grand Touring написав:flyman
обрушение пирамид началось год назад и это не конец, а раньше системно такого не было
рік тому почалася рецесія в ЄС і глобально,
в той же час в нас Смолій боровся з інфляцією удушенням економіки, але це дрібниці, на КРЖН не впливає.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:04
Serg-ik написав:
сложно сказать.
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
Для себя нужно покупать по деньгам и спокойно жить. Новострой (надеюсь не котлован) на последние деньги и кредит на ремонт это плохой вариант. У вас не остается ни запаса прочности, ни стабильности. Уходите с аренды, копите, потом продаете свою вторичку и вторым прыжком куда хотите. Сейчас вы думаете попытаться перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Или берите готовый новострой с базовым ремонтом от застройщика. В нем вполне можно несколько лет жить.
Совет. Если берете вторичку, то берите не под ремонт, в состоянии приемлемом лично для вас для жизни. С ремонтом, пусть и не свежим, но не 80-90-ых.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 09 гру, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:04
flyman написав:
в той же час в нас Смолій боровся з інфляцією удушенням економіки
да, реальную доходность 50% годовых валютных ОВГЗ при падающей экономике сейчас стараются не вспоминать, а она должна была вылезти боком
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Grand Touring
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05
Прохожий написав:
рекомендую освежить впечатления
а именно обратить внимание на ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07
drevlyanin написав: Прохожий написав:
рекомендую освежить впечатления
а именно обратить внимание на ту часть Жулян которая практически упирается в забор ПаркЛенда)
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23
flyman написав: drevlyanin написав:
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
Ага, в виде незаконных строек.
Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:41
kingkongovets написав: drevlyanin написав:
Ну почему сразу конченые. Со своими тараканами, так а кто без них? Те с кем знаком, вполне в адеквате хоть нам и сложно их по началу понимать. Школьная подружка жены вышла замуж за такого и последние лет 25 живёт в большом Токио, грит трудно было только первые пару лет а сейчас вполне нормуль. Малой у них очень прикольно на украинском говорит.
Пройти на велике по маршруту Джирро или гонять на пикапе по штатам (вот это не пробовал) не совсем то же самое, что "киснуть" две недели на море. Всё ИМХО.
именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад
у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться
кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое
а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень
но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф
у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило
главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру
разве нет?
Вот Реал но интересно опыт более старших товарищей: поведайте, чем живёт человек, у которого все есть на несколько жизней вперёд. Без приколов, серьезно интересно. Ведь я по себе понял и по постам Влада - пенсия по богатству это дичь, не приносящая счастья. И лишь созидание и активное участие в чем-то несёт кайф. А где кайф ловят те, у кого слишком много денег и так???
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Сер 09 гру, 2020 22:54
Loft написав:
kingkongovets написав:
именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад
у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться
кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое
а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень
но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф
у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило
главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру
разве нет?
Вот Реал но интересно опыт более старших товарищей: поведайте, чем живёт человек, у которого все есть на несколько жизней вперёд. Без приколов, серьезно интересно. Ведь я по себе понял и по постам Влада - пенсия по богатству это дичь, не приносящая счастья. И лишь созидание и активное участие в чем-то несёт кайф. А где кайф ловят те, у кого слишком много денег и так???
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скляний міст можна забацати, шоб помнили як доброго мера,
бренд шоколадний,
судьби міра рішать, або його частини,
бороться із вселєнським злом...
да мало лі шо
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flyman
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Додано: Сер 09 гру, 2020 23:09
По моим знакомым, в том числе дальним. Большинство занимаются тем же, что и раньше. Не столько ради денег, сколько как та старушка после пенсии устраивается уборщицей чтобы дома не сидеть. Многие увлекаются частным домом. Строят, модернизируют, перестраивают, выращивают. Некоторые пьют.
Та же аренда это не совсем пассивный доход. Тоже занимает время и силы, если к этому ответственно относиться.
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Vlad442
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