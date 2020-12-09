kingkongovets написав:

именно конченые - инопланетяне с такими психическими сдвигами, шо даже понимать их не хочется, хотя они очень ценят личное пространство и умеют быть крайне тактичными, чем и вводят в заблуждение, бывал там неоднократно, крайний раз год назад

у меня там живут 80% однокурсников, причем все с семьями и прямо умоляют приехать к ним в гости и постоянно жалуются шо им не с кем там общаться

кстати знаете почему они так любили ездить в союз, хотя за те же деньги могли бы слетать на острова? побухать и потрахать русских шлюх - дома они такое себе позволить не могут - потеря лица и все такое

а киснуть можно как на мальдивском пляже с молоденькой фитоняшной куклой, которую уже видеть не можешь на третий день, так и на арендованной яхте с лучшими друзьями на карибах, с которыми тоже потом захочется увидеться минимум через полгода, или на круизном лайнере, после которого приходится сбрасывать 10 кг и лечить печень

но и карданить на велике по горам, наматывать мили на пикапе по штатам, или на мотике по южной америке - тоже далеко не каждому в кайф

у меня есть друг яхтсмен и друг, который меняет самолеты (турбопропы, не джеты) каждые два года - мне такое тоже не в кайф, хотя уже собирался было и лодку покупать и пилотскую лицензию получать, но вовремя попустило

главное в жизни иметь любимое занятие и возможность им заниматься и пофиг шо это - туры по европейским музеям, или там дельтапланеризм, к примеру

разве нет?