|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:19
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
Ага, в виде незаконных строек.
Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.
Схема законна, чому це це визиває в тебе попобіль?
Будують невеликий будинок, до 4х поверхів (скільки можна для інд. будинку).
Потім переводять в багатоквартирний.
Мені здається, що ти не з того боку хапаєш.
Тре починати із судової системи, захисту власності і так далі по щаблям.
А не виривати факт із життя і моральнічати на ньому.
Тут можна згадати зразу Укрбуд та Аркаду і продовжити холівар.
Можна копнути глибше до часів Майдану, або ще глибше.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22480
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:21
flyman написав:
скляний міст можна забацати, шоб помнили як доброго мера,
бренд шоколадний,
судьби міра рішать, або його частини,
бороться із вселєнським злом...
да мало лі шо
Что же вам так неймется? Кличко - делает то, что нужно. Не все, но много. И киевляне оценили. Не все, но большинство.
До лета Пейзажку доделает - красота. Новый мост подсветкой меня в окне развлекает.
Если бы еще Бахматову дать судебную, законодательную и исполнительную власть для борьбы с рагулями и вильнолюдьми - очень скоро Киев бы преобразился.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36815
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 4402 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:24
airmax78 написав: flyman написав:
скляний міст можна забацати, шоб помнили як доброго мера,
бренд шоколадний,
судьби міра рішать, або його частини,
бороться із вселєнським злом...
да мало лі шо
Что же вам так неймется? Кличко - делает то, что нужно. Не все, но много. И киевляне оценили. Не все, но большинство.
До лета Пейзажку доделает - красота. Новый мост подсветкой меня в окне развлекает.
Если бы еще Бахматову дать судебную, законодательную и исполнительную власть для борьбы с рагулями и вильнолюдьми - очень скоро Киев бы преобразился.
Макс, в тебе якась патріархальна віра в доброго царя\мера\президента, якому заважають вільнолюди.
Ладно, кияни вирішили, що метро їм менш потрібно, чим хіпстерький міст, най жруть кактус далі.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22480
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|