Додано: Чет 10 гру, 2020 00:51

kingkongovets написав: покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?

новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то? покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?

Нарід, а подскажите, по житейски, "по деньгам" это сколько? Как прикинуть на что ты можешь претендовать? Допустим наскирдовал 50к$ (при зп в 1к$), теперь зп 2к$. На что смотреть на 50к$ или ждать год-два-три и скирдовать до 100к$ дальше?Мои размышления такие, семья из 2х человек для Киева если оба не валяют дурака может(должна) позволить себе купить квартиру за 50-70мес. Если этого не происходит значит люди делают что то не то(или кто то на ком то едет). Вот эти условные 70мес и будет твой уровень и твои "по деньгам" - бери и считай, откладываешь(откладывал) по 1к$ - твоя квартира это 70к$ чтоб зайти и жить и нечего смотреть на те что 70+. Мол, я могу откладывать по 2к$ с ЗП, возьму-ка я наверное квартиру за 90 через год... Помогите разобраться для себя. По аналогии с авто, - там все ясно - класс авто = накопление за 6мес - это то что ты реально можешь себе позволить не в напряг.