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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 гру, 2020 23:19
drevlyanin написав: flyman написав: drevlyanin написав:
Ну вы говорите о местности, которая ближе к Амурской площади и к цивилизации. Там действительно идёт последние несколько лет активный движ. Я же, да и Флай, подразумевал старую часть Жулян, тянущуюся вдоль окружной от железки и почти до самых Теремков
.
Район возле Лико Града и жк Венеция начали застраивать, если мне не изменяет память, в конце 90-х уже приличными индивидуальными домами, хоть до того там были пустыри и болота.
так от, тепер і туди йде цивілізація
Ага, в виде незаконных строек.
Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.
Схема законна, чому це це визиває в тебе попобіль?
Будують невеликий будинок, до 4х поверхів (скільки можна для інд. будинку).
Потім переводять в багатоквартирний.
Мені здається, що ти не з того боку хапаєш.
Тре починати із судової системи, захисту власності і так далі по щаблям.
А не виривати факт із життя і моральнічати на ньому.
Тут можна згадати зразу Укрбуд та Аркаду і продовжити холівар.
Можна копнути глибше до часів Майдану, або ще глибше.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 гру, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 23:21
flyman написав:
скляний міст можна забацати, шоб помнили як доброго мера,
бренд шоколадний,
судьби міра рішать, або його частини,
бороться із вселєнським злом...
да мало лі шо
Что же вам так неймется? Кличко - делает то, что нужно. Не все, но много. И киевляне оценили. Не все, но большинство.
До лета Пейзажку доделает - красота. Новый мост подсветкой меня в окне развлекает.
Если бы еще Бахматову дать судебную, законодательную и исполнительную власть для борьбы с рагулями и вильнолюдьми - очень скоро Киев бы преобразился.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 23:24
airmax78 написав: flyman написав:
скляний міст можна забацати, шоб помнили як доброго мера,
бренд шоколадний,
судьби міра рішать, або його частини,
бороться із вселєнським злом...
да мало лі шо
Что же вам так неймется? Кличко - делает то, что нужно. Не все, но много. И киевляне оценили. Не все, но большинство.
До лета Пейзажку доделает - красота. Новый мост подсветкой меня в окне развлекает.
Если бы еще Бахматову дать судебную, законодательную и исполнительную власть для борьбы с рагулями и вильнолюдьми - очень скоро Киев бы преобразился.
Макс, в тебе якась патріархальна віра в доброго царя\мера\президента, якому заважають вільнолюди.
Ладно, кияни вирішили, що метро їм менш потрібно, чим хіпстерький міст, най жруть кактус далі.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 00:49
Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 00:51
kingkongovets написав:
покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
Нарід, а подскажите, по житейски, "по деньгам" это сколько? Как прикинуть на что ты можешь претендовать? Допустим наскирдовал 50к$ (при зп в 1к$), теперь зп 2к$. На что смотреть на 50к$ или ждать год-два-три и скирдовать до 100к$ дальше?
Мои размышления такие, семья из 2х человек для Киева если оба не валяют дурака может(должна) позволить себе купить квартиру за 50-70мес. Если этого не происходит значит люди делают что то не то(или кто то на ком то едет). Вот эти условные 70мес и будет твой уровень и твои "по деньгам" - бери и считай, откладываешь(откладывал) по 1к$ - твоя квартира это 70к$ чтоб зайти и жить и нечего смотреть на те что 70+. Мол, я могу откладывать по 2к$ с ЗП, возьму-ка я наверное квартиру за 90 через год... Помогите разобраться для себя. По аналогии с авто, - там все ясно - класс авто = накопление за 6мес - это то что ты реально можешь себе позволить не в напряг.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 01:40
flyman написав: drevlyanin написав:
Ага, в виде незаконных строек.
Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.
Схема законна, чому це це визиває в тебе попобіль?
Будують невеликий будинок, до 4х поверхів (скільки можна для інд. будинку).
Потім переводять в багатоквартирний.
Мені здається, що ти не з того боку хапаєш.
Тре починати із судової системи, захисту власності і так далі по щаблям.
А не виривати факт із життя і моральнічати на ньому.
Тут можна згадати зразу Укрбуд та Аркаду і продовжити холівар.
Можна копнути глибше до часів Майдану, або ще глибше.
Ну до чого ця демагогія? Приватний будинок то приватний будинок (є таке слово-приватність) а не термітник. Не можна ні в правовому ні в етичному плані розміщувати на ділянці, розрахованій на проживання декількох людей, декілька десятків чи сотень. На таке навантаження не розрахована місцева інфраструктура (дороги, лінії єлектрики, каналізації, водогону, газу) та і все інше. Крім того, є така штука-"Будівельні норми і правила", які не від нудьги написані. Так от, при будівництві в приватному секторі мінімальна відстань від будівлі до межі ділянки 1 метр, але не менше 4 метрів (по пам'яті) до будинку сусіда. Якщо менше, потрібно з ним узгоджувати будівництво. Є норми, що обмежують, у процентному плані, площу забудови відносно площі ділянки та максимальну щільність населення. Крім того ваша будівля не має зменшувати до критичного рівня інсоляцію сусідніх і т.д. і т.п. Майже всі ці логічні норми такий самостій порушує і те, що це якось "протягують" юридично, не робить його білим та пухнастим. І не тре казати, що в Україні багато чого так робиться, ми ж самі це і заохочуємо.
Є на сусідній вулиці таке "чудо", збудоване в 2007. Доповідаю: на ділянці місця для машин властників квартир не має, кидають їх під сусідськими парканами, перешкоджаючи проїзду; стічна яма там завжди переповнена, струмок тече на дорогу та постійне "амбре" на десятки метрів навкруги; своєї ТП не мають, тому через перевантаження лінії часто залишають вулицю без світла; практично те ж саме і по газу з тією різницею, що він повністю не зникає а дуже знижується тиск в трубах з відповідними наслідками. Продовжувати чи досить?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 02:57
zРадио написав: BIGor написав: Grand Touring написав:
Cразу вспоминаем 2 постулат нашего Отца-предводителя Трибеки
Меньше строят - к дорожаю.
Дык там, как бы, и без вариантов:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)...
Все, или что-то пропустил?
Да, пропустили.
Если цены падают - к дорожаю (они падают только чтобы с разбегу прыгнуть еще выше).
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