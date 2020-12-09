Додано: Чет 10 гру, 2020 01:40

flyman написав: drevlyanin написав:

Ага, в виде незаконных строек.

Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п. Ага, в виде незаконных строек.Флай, ну от вы лично хотели бы, чтобы за забором вашего частного дома вырос такой самострой на весь участок, без нормальной канализации, водоснабжения, парковки и т.п.

Схема законна, чому це це визиває в тебе попобіль?

Будують невеликий будинок, до 4х поверхів (скільки можна для інд. будинку).

Потім переводять в багатоквартирний.



Мені здається, що ти не з того боку хапаєш.



Тре починати із судової системи, захисту власності і так далі по щаблям.

А не виривати факт із життя і моральнічати на ньому.



Тут можна згадати зразу Укрбуд та Аркаду і продовжити холівар.



Можна копнути глибше до часів Майдану, або ще глибше. Схема законна, чому це це визиває в тебе попобіль?Будують невеликий будинок, до 4х поверхів (скільки можна для інд. будинку).Потім переводять в багатоквартирний.Мені здається, що ти не з того боку хапаєш.Тре починати із судової системи, захисту власності і так далі по щаблям.А не виривати факт із життя і моральнічати на ньому.Тут можна згадати зразу Укрбуд та Аркаду і продовжити холівар.Можна копнути глибше до часів Майдану, або ще глибше.

Ну до чого ця демагогія? Приватний будинок то приватний будинок (є таке слово-приватність) а не термітник. Не можна ні в правовому ні в етичному плані розміщувати на ділянці, розрахованій на проживання декількох людей, декілька десятків чи сотень. На таке навантаження не розрахована місцева інфраструктура (дороги, лінії єлектрики, каналізації, водогону, газу) та і все інше. Крім того, є така штука-"Будівельні норми і правила", які не від нудьги написані. Так от, при будівництві в приватному секторі мінімальна відстань від будівлі до межі ділянки 1 метр, але не менше 4 метрів (по пам'яті) до будинку сусіда. Якщо менше, потрібно з ним узгоджувати будівництво. Є норми, що обмежують, у процентному плані, площу забудови відносно площі ділянки та максимальну щільність населення. Крім того ваша будівля не має зменшувати до критичного рівня інсоляцію сусідніх і т.д. і т.п. Майже всі ці логічні норми такий самостій порушує і те, що це якось "протягують" юридично, не робить його білим та пухнастим. І не тре казати, що в Україні багато чого так робиться, ми ж самі це і заохочуємо.Є на сусідній вулиці таке "чудо", збудоване в 2007. Доповідаю: на ділянці місця для машин властників квартир не має, кидають їх під сусідськими парканами, перешкоджаючи проїзду; стічна яма там завжди переповнена, струмок тече на дорогу та постійне "амбре" на десятки метрів навкруги; своєї ТП не мають, тому через перевантаження лінії часто залишають вулицю без світла; практично те ж саме і по газу з тією різницею, що він повністю не зникає а дуже знижується тиск в трубах з відповідними наслідками. Продовжувати чи досить?