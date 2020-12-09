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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:17
kingkongovets написав: serp6769 написав: rjkz написав:
цены падают - к
прасцице, а цены падают?
если цены не падают - это к обвалу(с)
я вам больше скажу.
Для обвала причин гораздо больше:
1) любой доклад EIA о запасах сырой нефти в США - к обвалу;
2) любой доклад минтруда США - к обвалу;
3) Путен встал не с той ноги - ну, вы все поняли;
4) Война в Эфиопии - само собой;
5) Поднятие/снижение ставки НБУ - туда же. Притом, неважно, подняли или снизили;
6) Завершение карантина - к обвалу: все уедут в Польшу;
7) Само введение карантина - тоже к обвалу: все сидят без денех
Ипотека под 7% вообще заставит даже на пиво цены снижать
и т.д. и т.п.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:22
sequence
вы против обвала?! да вы рыл и растишка!
бггг
дежавю бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:27
kingkongovets написав:sequence
вы против обвала?! да вы рыл и растишка!
бггг
дежавю бл
может называть меня продаваном растишек. Или падованом ))
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:31
sequence
"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг", как выражался захар
шаромыги - это застройщики еслешо
захара уже давно нет с нами, но знамя его недолго лежало на земле - его поднял и понес к новым победам зрадио
даже вокабуляр у них схожий - "посадить в лужу", "круть-верть" и т д
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:36
kingkongovets написав:
"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..
и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:42
kingkongovets написав:sequence
"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг", как выражался захар
шаромыги - это застройщики еслешо
захара уже давно нет с нами, но знамя его недолго лежало на земле - его поднял и понес к новым победам зрадио
даже вокабуляр у них схожий - "посадить в лужу", "круть-верть" и т д
Я помню незабвенное "шаромыги-сиськососатели".
Жаль ещё, забыта терминология Андрея-бетона: КРОХ (киевский рынок однокомнатных хрущей) и прочее. Все как-то зациклились на модных мопах. Нет былого жара дискуссий и увлекательных теорий и ричубщих рылах на подтанцовке, о сговоре продавцов, навесе за более, чем десяток лет
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:44
sequence написав: kingkongovets написав:
"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..
и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:16
Diego написав:
Нарід, а подскажите, по житейски, "по деньгам" это сколько? Как прикинуть на что ты можешь претендовать? Допустим наскирдовал 50к$ (при зп в 1к$), теперь зп 2к$. На что смотреть на 50к$ или ждать год-два-три и скирдовать до 100к$ дальше?
Мои размышления такие, семья из 2х человек для Киева если оба не валяют дурака может(должна) позволить себе купить квартиру за 50-70мес. Если этого не происходит значит люди делают что то не то(или кто то на ком то едет). Вот эти условные 70мес и будет твой уровень и твои "по деньгам" - бери и считай, откладываешь(откладывал) по 1к$ - твоя квартира это 70к$ чтоб зайти и жить и нечего смотреть на те что 70+. Мол, я могу откладывать по 2к$ с ЗП, возьму-ка я наверное квартиру за 90 через год... Помогите разобраться для себя. По аналогии с авто, - там все ясно - класс авто = накопление за 6мес - это то что ты реально можешь себе позволить не в напряг.
Если для себя, то жилье это обычный товар, который покупается когда есть нужда и возможность. Невозможно оценить в цифрах. Это как вопрос "сколько нужно зарабатывать, чтобы купить новый айфон". Кому-то он не нужен (джипы под хрущами), кто-то покупает на последние и в кредит. Кроме того свое жилье это Дом - место где живете вы и ваша семья, где чувствуете себя комфортно. Цена квартиры или тип дома вторично, важен комфорт, в том числе и психологический. Где комфортней жить, в хрущике с приятными старушками пенсионерками, или в модном доме за много денег, где условный "прокурор" за стенкой из газоблока шумно приезжает из клуба в 3 утра?
Также ответ зависит от многих факторов - сейчас в аренде, дома живете или ночуете, дети-садики-школы. Еще учтите фактор - чем дороже жилье (и больше дисконт при его продаже), чем больше вложено в ремонт, тем больше оно становится якорем, тем психологически трудней продать и купить что-то другое при изменении потребностей или финансового состояния.
Я считаю, что жилье, как и машина, должно быть достаточным, но недорогим, относительно финансовых возможностей.
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Vlad442
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