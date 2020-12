Додано: Чет 10 гру, 2020 11:07

Faceless написав: sequence написав: kingkongovets написав: "свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг".. "свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..

и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть? Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной



так самое смешное шо и продажа спадщины со стороны жены и покупка "молодому поколению"(с) были совершены "семейным советом" без учета мнения маститого эксперта и борца с рылами и шаромыгами, о чем он сам с горечью и рассказывал

а лично его бизнес идеей, насколько я понимаю, была покупка за 15 куе гостинки а в доме-убийце на милютенко, за которую он надеялся получить квартиру в первом доме маневренного фонда на углу шолома и той же милютенко

так самое смешное шо и продажа спадщины со стороны жены и покупка "молодому поколению"(с) были совершены "семейным советом" без учета мнения маститого эксперта и борца с рылами и шаромыгами, о чем он сам с горечью и рассказывал

а лично его бизнес идеей, насколько я понимаю, была покупка за 15 куе гостинки а в доме-убийце на милютенко, за которую он надеялся получить квартиру в первом доме маневренного фонда на углу шолома и той же милютенко

но этот козырный туз так и не успел сыграть - как грицца "расклад, батенька"

