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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58615862586358645865>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:07

  Faceless написав:
sequence написав:
  kingkongovets написав:"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..

и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной


так самое смешное шо и продажа спадщины со стороны жены и покупка "молодому поколению"(с) были совершены "семейным советом" без учета мнения маститого эксперта и борца с рылами и шаромыгами, о чем он сам с горечью и рассказывал
а лично его бизнес идеей, насколько я понимаю, была покупка за 15 куе гостинки а в доме-убийце на милютенко, за которую он надеялся получить квартиру в первом доме маневренного фонда на углу шолома и той же милютенко
но этот козырный туз так и не успел сыграть - как грицца "расклад, батенька"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстате, а "навес" то никуда не делся. Такое ощущение, что пустующих квартир стало за последние годы раза в два больше и вот-вот рванет! А еще бабушатники частично высвободятся из-за ковида.
Короче, 2020 год всем падованам растишек покажется спокойным и беспечным, вот так вот!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:27

Наблюдаем тут - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/
выжидаем, и удачно инвестируем 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:30

  Первый написав:Четвер. На днях апокаліпсис. А Ви про ненависні квартири. Приклав пластир до пропаленої ляшки.

Чекаємо січня і паніки в ОП.
Нікопійки шаромигам у грудні!
А в січні на коні в’їдемо в ОП!

Давайте по темі, Ви щось хоч купили на КРЖН за останні 6 місяців?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:31

  Помещик написав:Наблюдаем тут - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/
выжидаем, и удачно инвестируем 8)

А Вы какой объект из списка купили?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:31

  airmax78 написав:Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?

В Тернополі валить сніг, дороги не чистять.
Як в Києві?
Віталій взяв лопату та відкидає сніг?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:32

  flyman написав:
  drevlyanin написав:[quote="5117598Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...


Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" :roll:
А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.[/quote]
===========

припиняєм БДСМ, пишем по темі.
Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2.
Налєтай торопісь,

Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?[/quote]
==========

От як, як ти це робиш і то другий раз - я просто не знаю! І то при тому, що ти НЕ з міста Лева!!!
Але я мовчу, мовчу, мовчу...... хоч перед/на Миколая заговорю! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:37

BIGor
добрый день, я наблюдал за 2 жк,
Новая Англия
и Святобор
пока решил выждать, есть опасения на счет курса валют и падения гривни в пропасть.
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:38

  Первый написав:Четвер. На днях апокаліпсис. А Ви про ненависні квартири. Приклав пластир до пропаленої ляшки.

Чекаємо січня і паніки в ОП.
Нікопійки шаромигам у грудні!
А в січні на коні в’їдемо в ОП!

В березні
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все ожидают кратный девал. Подозреваю, что сползать будем медленно, а это не даст ожидаемых скидок у застройщиков.
hume
 
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