Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:"свистящие о дорожае рылы на подтанцовке у шаромыг"..
и чо Захар - обошелся без рыл и шаромыг, купив прелесть?
Не, продал спадщину через рыла и побежал в ОП к шаромыгам за панелькой в новострое на деснянской набережной
так самое смешное шо и продажа спадщины со стороны жены и покупка "молодому поколению"(с) были совершены "семейным советом" без учета мнения маститого эксперта и борца с рылами и шаромыгами, о чем он сам с горечью и рассказывал а лично его бизнес идеей, насколько я понимаю, была покупка за 15 куе гостинки а в доме-убийце на милютенко, за которую он надеялся получить квартиру в первом доме маневренного фонда на углу шолома и той же милютенко но этот козырный туз так и не успел сыграть - как грицца "расклад, батенька"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
кстате, а "навес" то никуда не делся. Такое ощущение, что пустующих квартир стало за последние годы раза в два больше и вот-вот рванет! А еще бабушатники частично высвободятся из-за ковида. Короче, 2020 год всем падованам растишек покажется спокойным и беспечным, вот так вот!
airmax78 написав:Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?
В Тернополі валить сніг, дороги не чистять. Як в Києві? Віталій взяв лопату та відкидає сніг?
drevlyanin написав:[quote="5117598Натт, держитесь от него подальше - хлебнете с ним нескучного быта.
Он меня на старость в цоколь зовет. Что делать? Создавать новую учетку? Не хо в санузле посуду мыть...
Уже когда то писал, но повторюсь: "жизнь слишком коротка, и в ней нужно успеть совершить все ошибки" А может в вас проснётся укротительница тигров и будете со временем из Флая верёвки вить.[/quote] ===========
припиняєм БДСМ, пишем по темі. Як вже згадував сьогодні, звонили із ВП на Жулянах новорічні скидки 2Кгрн на м2. Налєтай торопісь,
Цікаво, може ріел Долярчику теж запропонує акційну ціну на Миколайчика?[/quote] ==========
От як, як ти це робиш і то другий раз - я просто не знаю! І то при тому, що ти НЕ з міста Лева!!! Але я мовчу, мовчу, мовчу...... хоч перед/на Миколая заговорю!