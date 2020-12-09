Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Помещик написав:BIGor добрый день, я наблюдал за 2 жк, Новая Англия и Святобор пока решил выждать, есть опасения на счет курса валют и падения гривни в пропасть.
Я в ОП Святобор был в сентябре 2018. Цена была 950 у.е. за метр во всех квартирах. Прошло более 2-х лет. Цена чуток выше 1000 у.е. , окончания стройки не видать. И не забудьте, что межкомнатные стены там из гипсокартона кажись.
Рыба-сом написав:[q ЗЫ кстати, про УГ: +/- аналогичное даже в Сараево стоит дороже, просто Украина такая бедная (чтоб там не рассказывали опровергатели рейтингов), что даже в столице обеспеченный деньгами спрос не тянет большие цены.
Но тем не менее регулярно появляются форумчане которые сравнивают цены Киева с Европой.
Я тут скидывал объект с Варшавы - 1 к 1 по цене в сравнении с Киевом. На нормальное жилье цены в Киеве уже догнали центральную европу.
Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.
airmax78 написав:Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?
В Тернополі валить сніг, дороги не чистять. Як в Києві? Віталій взяв лопату та відкидає сніг?
Киев уже практически в субтропической климатической зоне - какой снег?
airmax78 написав:Киев уже практически в субтропической климатической зоне - какой снег?
Белый снег, серый лед, На растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней - Город в дорожной петле. А над городом плывут облака, Закрывая небесный свет. А над городом - желтый дым, Городу две тысячи лет, Прожитых под светом Звезды По имени Солнце...
Serg-ik написав:Влад, Вы уже 2 раза не ошибались с выходом в гривну зимой...Не боитесь смены тренда с везения на ...другой?
Всегда есть риск. Важно насколько потери будут критичными. Кратного девала я не ожидаю, потому что в Украине все хорошо и с импортом, и с экспортом. В случае падения даже на 20-30%, которые частично перекроются доходом от гривны, плакать не буду.