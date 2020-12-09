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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5862586358645865>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/

Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир
АСТАНАВИТЕСЬ))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Чекаємо січня і паніки в ОП.
Нікопійки шаромигам у грудні!
А в січні на коні в’їдемо в ОП!

В январе паники в ОП не будет. Некому будет паниковать. ОП будут закрыты на карантин
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:08

  hume написав:Все ожидают кратный девал. Подозреваю, что сползать будем медленно, а это не даст ожидаемых скидок у застройщиков.

По последним данным кратный девал возвращается на свое место - в область фантастики. Я даже, в случае хорошего курса 28,6...29, запланировал в январе частичный выход в гривну.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:11

  Помещик написав:BIGor
добрый день, я наблюдал за 2 жк,
Новая Англия
и Святобор
пока решил выждать, есть опасения на счет курса валют и падения гривни в пропасть.

Я в ОП Святобор был в сентябре 2018. Цена была 950 у.е. за метр во всех квартирах. Прошло более 2-х лет. Цена чуток выше 1000 у.е. , окончания стройки не видать.
И не забудьте, что межкомнатные стены там из гипсокартона кажись.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:14

  Vlad442 написав:
  hume написав:Все ожидают кратный девал. Подозреваю, что сползать будем медленно, а это не даст ожидаемых скидок у застройщиков.

По последним данным кратный девал возвращается на свое место - в область фантастики. Я даже, в случае хорошего курса 28,6...29, запланировал в январе частичный выход в гривну.

Влад, Вы уже 2 раза не ошибались с выходом в гривну зимой...Не боитесь смены тренда с везения на ...другой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я считаю, что жилье, как и машина, должно быть достаточным, но недорогим, относительно финансовых возможностей.

спасибо! Здравые мысли
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:27

  BIGor написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:[q
ЗЫ кстати, про УГ: +/- аналогичное даже в Сараево стоит дороже, просто Украина такая бедная (чтоб там не рассказывали опровергатели рейтингов), что даже в столице обеспеченный деньгами спрос не тянет большие цены.

Но тем не менее регулярно появляются форумчане которые сравнивают цены Киева с Европой.

Я тут скидывал объект с Варшавы - 1 к 1 по цене в сравнении с Киевом. На нормальное жилье цены в Киеве уже догнали центральную европу.

Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?

В Тернополі валить сніг, дороги не чистять.
Як в Києві?
Віталій взяв лопату та відкидає сніг?

Киев уже практически в субтропической климатической зоне - какой снег?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Киев уже практически в субтропической климатической зоне - какой снег?


Белый снег, серый лед,
На растрескавшейся земле.
Одеялом лоскутным на ней -
Город в дорожной петле.
А над городом плывут облака,
Закрывая небесный свет.
А над городом - желтый дым,
Городу две тысячи лет,
Прожитых под светом Звезды
По имени Солнце...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Влад, Вы уже 2 раза не ошибались с выходом в гривну зимой...Не боитесь смены тренда с везения на ...другой?

Всегда есть риск. Важно насколько потери будут критичными. Кратного девала я не ожидаю, потому что в Украине все хорошо и с импортом, и с экспортом. В случае падения даже на 20-30%, которые частично перекроются доходом от гривны, плакать не буду.
Vlad442
 
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