Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Какой еще добрый царь? Мне нужны в Киеве цивилизованные зеленые зоны. Кличко их делает. Делает на очень хорошем уровне, а не на отыпись - есть с чем сравнить. А метро... А зачем оно нужно если депопуляция, все в пильшу, мегаполисывсьо и удаленка? Нафиг на него вообще деньги тратить?
В Тернополі валить сніг, дороги не чистять. Як в Києві? Віталій взяв лопату та відкидає сніг?
Киев уже практически в субтропической климатической зоне - какой снег?
-8 ..0
Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже з ранку виправлять цей недолік, та похмура погода буде триматися у Києві до самого вечора. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора.
J_P написав: Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.
податки (точніше різницю податку) поляк заплатив у Польщі за продане в Україні?
J_P написав:Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.
Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).
Помещик написав:Serg-ik странно, я там проезжаю часто, возле Святобора, строят быстро, 1 комнатных уже нет( Сдача запланирована через год, ну коробка уже построена. На счет межкомнатных перегородок - я тоже слышал об этом, ну мне кажется это ошибка, гипсокартон - такое вообще возможно? В общем, когда я узнал что там уже все продано решил не углубляться.
Вы , наверное, слова попутали, проезжаете редко, строят медленно. Строят 4 года. Посмотрите на ЛУН что было со вторым домом по состоянию на октябрь 2018 г. 14 этажей...сейчас они заявляют у себя на сайте, что сдадут его в 4 кв. 2020 г. Верите? ну и история https://gdevkievezhithorosho.com/2017/0 ... %BE%D1%80/ как было 1000 у.е в январе 2017, так и стало 1100 через 4 года...дорожает....
Помещик написав:Serg-ik странно, я там проезжаю часто, возле Святобора, строят быстро, 1 комнатных уже нет( Сдача запланирована через год, ну коробка уже построена. На счет межкомнатных перегородок - я тоже слышал об этом, ну мне кажется это ошибка, гипсокартон - такое вообще возможно? В общем, когда я узнал что там уже все продано решил не углубляться.
Вы , наверное, слова попутали, проезжаете редко, строят медленно. Строят 4 года. Посмотрите на ЛУН что было со вторым домом по состоянию на октябрь 2018 г. 14 этажей...сейчас они заявляют у себя на сайте, что сдадут его в 4 кв. 2020 г. Верите? ну и история https://gdevkievezhithorosho.com/2017/0 ... %BE%D1%80/ как было 1000 у.е в январе 2017, так и стало 1100 через 4 года...дорожает....
Товарищ просто рекламирует сей косплекс, возможно, из ОП прямо и пишет
Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир АСТАНАВИТЕСЬ))
5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.
Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир Кстати, для сравнения в Файна тауне 8 тысяч квартир разбросаны на 60 домов
Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно
Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир АСТАНАВИТЕСЬ))
5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.
Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир Кстати, для сравнения в Файна тауне 8 тысяч квартир разбросаны на 60 домов
Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно
Аренда серьезно просядет, это уже очевидно... И спрос на вертолеты вырастет, так как оттуда другими путями не уедешь утром.