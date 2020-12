Додано: Чет 10 гру, 2020 12:55

BIGor написав: hume написав: https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/



Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир

АСТАНАВИТЕСЬ)) https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартирАСТАНАВИТЕСЬ))

5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже. 5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.

in the middle of nowhere, тобто в дупі лівого берега