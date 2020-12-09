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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:16
BIGor написав:
Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).
В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро.
Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))
Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 10 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:25
Так там невозможно поставить цену выше, +должен быть зазор на готовое. Было понятно два-три года назад где цена будет повышаться, а где нет.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:34
Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.
Если покупать Стенфорд у профессионалов на ЛУНе, то нижний обойдётся в 42 кгрн.))
ПС
Ждём Тринити
Востаннє редагувалось hume
в Чет 10 гру, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:39
hume написав:
Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир
когда на Ютубе всплывает ролик с рекламой этого ЖК, там звучит замечательная фраза о том, сколько школ и садиков есть в радиусе 4 КИЛОМЕТРОВ!!!. Иниыми словами-возле ЖК нет нихрена!!!представить сложно что там будет твориться по утрам с выездом к школе и садику. Конечно, если этот ЖК не будет пристанищем пенсионеров. Но не будет. к пенсии люди любят тишину, а не оживлённую набережную под окном
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:46
BIGor написав: hume написав:
https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/
Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир
АСТАНАВИТЕСЬ))
5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.
а Софиевская/Петропавловская Борщаги тогда что? Ультра-мега ПГТ, размером с областной центр?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:51
hume написав:
Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.
Будете брать?
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:54
hume написав:
Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.
Если покупать Стенфорд у профессионалов на ЛУНе, то нижний обойдётся в 42 кгрн.))
ПС
Ждём Тринити
Уверен, что если прогнозы зРадио таки реализуются (+/-), то про нынешние цены через несколько лет эксперты на ветке будут высказываться как о ценах 2008: "было явно видно, что загон; никто адекватный по тем ценам не покупал; сделок почти не было, ОП и риелторы просто ценники перерисовывали"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:56
hume написав: BIGor написав:
Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).
В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро.
Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))
Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.
Ну раз Вы так считаете, то можно привести пример сравнения? Я свой пример привел. Более-менее квартира в посредственном комплексе в Киеве стоит уже около 2куе метр.
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BIGor
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57
Serg-ik написав: Помещик написав:BIGor
добрый день, я наблюдал за 2 жк,
Новая Англия
и Святобор
пока решил выждать, есть опасения на счет курса валют и падения гривни в пропасть.
Я в ОП Святобор был в сентябре 2018. Цена была 950 у.е. за метр во всех квартирах. Прошло более 2-х лет. Цена чуток выше 1000 у.е. , окончания стройки не видать.
И не забудьте, что межкомнатные стены там из гипсокартона кажись.
А хоть комнаты там правильной формы?
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барабашов
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Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57
Рыба-сом написав:
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Уверен, что если прогнозы зРадио таки реализуются (+/-)..
а если не совсем, то и сказать то нечего будет - все уже сказали ))
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