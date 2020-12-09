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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58645865586658675868>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:16

  BIGor написав:Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).

В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро.
Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))

Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.
Востаннє редагувалось hume в Чет 10 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:25

  Serg-ik написав:дут его в 4 кв. 2020 г. Верите?
ну и история
https://gdevkievezhithorosho.com/2017/0 ... %BE%D1%80/
как было 1000 у.е в январе 2017, так и стало 1100 через 4 года...дорожает....

Так там невозможно поставить цену выше, +должен быть зазор на готовое. Было понятно два-три года назад где цена будет повышаться, а где нет.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.

Если покупать Стенфорд у профессионалов на ЛУНе, то нижний обойдётся в 42 кгрн.))

ПС
Ждём Тринити :mrgreen:
Востаннє редагувалось hume в Чет 10 гру, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Жк Грейт тоже на 6 тысяч квартир
когда на Ютубе всплывает ролик с рекламой этого ЖК, там звучит замечательная фраза о том, сколько школ и садиков есть в радиусе 4 КИЛОМЕТРОВ!!!. Иниыми словами-возле ЖК нет нихрена!!!представить сложно что там будет твориться по утрам с выездом к школе и садику. Конечно, если этот ЖК не будет пристанищем пенсионеров. Но не будет. к пенсии люди любят тишину, а не оживлённую набережную под окном
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:46

  BIGor написав:
  hume написав:https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/

Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир
АСТАНАВИТЕСЬ))

5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже. :shock:

а Софиевская/Петропавловская Борщаги тогда что? Ультра-мега ПГТ, размером с областной центр?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.

Будете брать?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:54

  hume написав:Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.

Если покупать Стенфорд у профессионалов на ЛУНе, то нижний обойдётся в 42 кгрн.))

ПС
Ждём Тринити :mrgreen:

Уверен, что если прогнозы зРадио таки реализуются (+/-), то про нынешние цены через несколько лет эксперты на ветке будут высказываться как о ценах 2008: "было явно видно, что загон; никто адекватный по тем ценам не покупал; сделок почти не было, ОП и риелторы просто ценники перерисовывали" :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:56

  hume написав:
  BIGor написав:Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).

В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро.
Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))

Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.

Ну раз Вы так считаете, то можно привести пример сравнения? Я свой пример привел. Более-менее квартира в посредственном комплексе в Киеве стоит уже около 2куе метр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57

  Serg-ik написав:
  Помещик написав:BIGor
добрый день, я наблюдал за 2 жк,
Новая Англия
и Святобор
пока решил выждать, есть опасения на счет курса валют и падения гривни в пропасть.

Я в ОП Святобор был в сентябре 2018. Цена была 950 у.е. за метр во всех квартирах. Прошло более 2-х лет. Цена чуток выше 1000 у.е. , окончания стройки не видать.
И не забудьте, что межкомнатные стены там из гипсокартона кажись.

А хоть комнаты там правильной формы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57

  Рыба-сом написав:..
Уверен, что если прогнозы зРадио таки реализуются (+/-)..
а если не совсем, то и сказать то нечего будет - все уже сказали ))
sequence
 
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