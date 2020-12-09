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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:00
барабашов написав:
А хоть комнаты там правильной формы?
если квартира не угловая, то да, правильной
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:06
Serg-ik написав: hume написав:
Кстати, не поленился пообщаться с манагерами жк Стенфорд.
Однушки стартуют от 49-50 кгрн/метр на нижних этажах и где-то порядка 60кгрн на верхних. При рассрочке нужно ещё немножко накинуть. Летом верхний был 52-54 кгрн с рассрочкой.
Будете брать?
Для меня это уже очень и очень дорого. + частично я удовлетворил свои хотелки в период 2014-2019гг. Есть мысли кое-что продать.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:06
Vlad442 написав: Diego написав:
Нарід, а подскажите, по житейски, "по деньгам" это сколько? Как прикинуть на что ты можешь претендовать? Допустим наскирдовал 50к$ (при зп в 1к$), теперь зп 2к$. На что смотреть на 50к$ или ждать год-два-три и скирдовать до 100к$ дальше?
Мои размышления такие, семья из 2х человек для Киева если оба не валяют дурака может(должна) позволить себе купить квартиру за 50-70мес. Если этого не происходит значит люди делают что то не то(или кто то на ком то едет). Вот эти условные 70мес и будет твой уровень и твои "по деньгам" - бери и считай, откладываешь(откладывал) по 1к$ - твоя квартира это 70к$ чтоб зайти и жить и нечего смотреть на те что 70+. Мол, я могу откладывать по 2к$ с ЗП, возьму-ка я наверное квартиру за 90 через год... Помогите разобраться для себя. По аналогии с авто, - там все ясно - класс авто = накопление за 6мес - это то что ты реально можешь себе позволить не в напряг.
Если для себя, то жилье это обычный товар, который покупается когда есть нужда и возможность. Невозможно оценить в цифрах. Это как вопрос "сколько нужно зарабатывать, чтобы купить новый айфон". Кому-то он не нужен (джипы под хрущами), кто-то покупает на последние и в кредит. Кроме того свое жилье это Дом - место где живете вы и ваша семья, где чувствуете себя комфортно. Цена квартиры или тип дома вторично, важен комфорт, в том числе и психологический
. Где комфортней жить, в хрущике с приятными старушками пенсионерками, или в модном доме за много денег, где условный "прокурор" за стенкой из газоблока шумно приезжает из клуба в 3 утра?
Также ответ зависит от многих факторов - сейчас в аренде, дома живете или ночуете, дети-садики-школы. Еще учтите фактор - чем дороже жилье (и больше дисконт при его продаже), чем больше вложено в ремонт, тем больше оно становится якорем, тем психологически трудней продать и купить что-то другое при изменении потребностей или финансового состояния.
Я считаю, что жилье, как и машина, должно быть достаточным, но недорогим, относительно финансовых возможностей.
Подчеркнул самое важное. (как по мне). Совершая покупку, человек рассчитывает на определенное удовольствие. Причем -- всегда "относительное". Мы как Робинзон Крузо каждый раз делим листик пополам (чаще виртуально)) и перечисляем положительные/отрицательные моменты.
Кто сказал, что машина покупается с полугодового дохода? На данном этапе жизни я взял машину классом выше - в перерасчете на год))).
Так и вы должны решить что ВАМ (семье) на данном этапе доставит большее удовольствие. Может большая площадь (чтоб хватало места) но дальше от цивилизации и с пробками... А может в центре (все под рукой и не нужна машина), но будете тесниться как средний житель Манхеттена.
Или лучше залезть в более длинную кабалу, но все удовольствия сразу.... Короче - попытайтесь найти максимум на шкале удовольствия в многовекторном пространстве реалий/желаний/личного предпочтения/времени))))
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:08
hume написав:
Для меня это уже очень и очень дорого.
кто бы мог подумать? а по 42, как на ЛУНе, взяли бы?
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:18
flyman написав: BIGor написав: hume написав:
https://nerukhomi.ua/n-ul-kaunasskaya-27-kiev/
Насилуют промку ЛБ. 5 тысяч квартир
АСТАНАВИТЕСЬ))
5 тысяч квартир - это 10 тыс. человек - целый ПГТ уже.
in the middle of nowhere, тобто в дупі лівого берега
Флай, не с твоими дупами сравнивать ту локацию)
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:20
Serg-ik написав: hume написав:
Для меня это уже очень и очень дорого.
кто бы мог подумать? а по 42, как на ЛУНе, взяли бы?
Взял бы при условии, что за 42 кгрн/метр получу этаж вше 15ого, дом с высокой степенью готовности, фиксированая рассрочка до конца строительства, желательно в грн.
Все последние покупки были сделаны только с помощью рассрочки.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:22
Diego написав:
Нарід, а подскажите, по житейски, "по деньгам" это сколько? Как прикинуть на что ты можешь претендовать? Допустим наскирдовал 50к$ (при зп в 1к$), теперь зп 2к$. На что смотреть на 50к$ или ждать год-два-три и скирдовать до 100к$ дальше?
Мои размышления такие, семья из 2х человек для Киева если оба не валяют дурака может(должна) позволить себе купить квартиру за 50-70мес.
Если этого не происходит значит люди делают что то не то(или кто то на ком то едет). Вот эти условные 70мес и будет твой уровень и твои "по деньгам" - бери и считай, откладываешь(откладывал) по 1к$ - твоя квартира это 70к$ чтоб зайти и жить и нечего смотреть на те что 70+. .....По аналогии с авто, - там все ясно - класс авто = накопление за 6мес - это то что ты реально можешь себе позволить не в напряг.
Из чего можно сделать вывод, что в этой стране 98% народа валяет дурака, а в США и Канаде-поголовно дуракавалятели живут , поскольку у них ипотека под символические проценты на 240-360 месяцев, а не 50-70 мес без ипотеки, как у Диего.
Зато у покупателей авто всё "ок" в жизни с деньгами, но не с головой. Минимальная цена битка из Америки после ремонта-10 -12 куе. Значит хомячат они по 2 куе в месяц и бегут за битком. И никто им, глупым, не может подсказать: "потерпи еще полгодика и купишь новую в салоне за 24 куе"
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:24
hume написав:
Взял бы при условии, что за 42 кгрн/метр получу этаж вше 15ого, дом с высокой степенью готовности, фиксированая рассрочка до конца строительства, желательно в грн.
Все последние покупки были сделаны только с помощью рассрочки.
Уже давно понятно, что новострои выезжают за счёт продажи однушек по завышенной цене. А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Метр в трёшках почём там?
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:29
Serg-ik написав: барабашов написав:
А хоть комнаты там правильной формы?
если квартира не угловая, то да, правильной
Я так і не побачив відповіді на своє питання: котлетка в 50К зросла/залишилась такою ж/трохи схудла?
Чому запитую, бо хтось
голосно заявляв, що може таких, як моя прЄлєсць, купити декілька за свою котлетку
А моя, на моменті, коштує 60-65К
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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