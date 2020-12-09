Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.
Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.
Востаннє редагувалось adeges в Чет 10 гру, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.
Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.
Только 96-процентным спиртом! От WD-40 останутся масляные разводы - он вам вообще начнет хз что показывать.
Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.
Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.
Только 96-процентным спиртом! От WD-40 останутся масляные разводы - он вам вообще начнет хз что показывать.
Вы переоцениваете важность внешнего вида по отношению к функционалу. Как в анекдоте про мужика в плавках на пляже.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
hume написав: Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно
никто не знает какая будет миграция в Киев, какая будет монетарная политика ЦБ в мире
Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?
Рассрочник же платит рассрочку по текущей цене, а не по той, что у него в договоре. Если цена зафиксирована - то это грейт сакцесс. Но не знаю делает ли кто-то такое из застройщиков.
Все у кого метр привязан к доллару обычно фиксируют цену. Если в грн, то застройщик может пересмотреть стоимость метра. БУД хочет получить в уе, но при этом фиксировать цену метра не хочет. То есть на моей памяти это единственная компания, которая хочет отжарить инвесторов дважды.