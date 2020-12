Додано: Чет 10 гру, 2020 15:20



Это похоже факт. Который со смещение на 3 месяца отображает (инверсно) кривую падения учетной ставки НБУ.



Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.



