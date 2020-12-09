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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5867586858695870>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:18

  Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цены на вторичку в среднем по киеву растут с сентября 2019 года.
https://blagovist.ua/realtystat/300000/2013-12/2020-11

Это похоже факт. Который со смещение на 3 месяца отображает (инверсно) кривую падения учетной ставки НБУ.

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.

Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.
Востаннє редагувалось adeges в Чет 10 гру, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:21

  Natt написав:
  Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?

Рассрочник же платит рассрочку по текущей цене, а не по той, что у него в договоре. Если цена зафиксирована - то это грейт сакцесс. Но не знаю делает ли кто-то такое из застройщиков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:22

  adeges написав:цены в среднем по киеву растут с сентября 2019 года.
https://blagovist.ua/realtystat/300000/2013-12/2020-11

Это похоже факт. Который со смещение на 3 месяца отображает (инверсно) кривую падения учетной ставки НБУ.

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.

Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.

Только 96-процентным спиртом! От WD-40 останутся масляные разводы - он вам вообще начнет хз что показывать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:23

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?

Рассрочник же платит рассрочку по текущей цене, а не по той, что у него в договоре. Если цена зафиксирована - то это грейт сакцесс. Но не знаю делает ли кто-то такое из застройщиков.

Я всегда платила по зафиксированной в договоре
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:25

  airmax78 написав:
  adeges написав:цены в среднем по киеву растут с сентября 2019 года.
https://blagovist.ua/realtystat/300000/2013-12/2020-11

Это похоже факт. Который со смещение на 3 месяца отображает (инверсно) кривую падения учетной ставки НБУ.

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

Падение доходности банковских депозитов похоже сделало инвестицию в недвижимость - на фоне отсутствия местного фондового рынка и сложности вложения в иностранные ценные бумаги - единственной альтернативой приумножению капитала в Украине.

Даже мой кристал болл начал колебаться в ответ на вопрос кто на свете всех милее, всех румяней и КРЖНистей. В общем засомневался он чиво-та в -30% к осени 2021 по отношению к началу 2020. Пойду смажу его хорошенько WD-40.

Только 96-процентным спиртом! От WD-40 останутся масляные разводы - он вам вообще начнет хз что показывать.


Вы переоцениваете важность внешнего вида по отношению к функционалу. Как в анекдоте про мужика в плавках на пляже.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:30

  hume написав:
Левый берег решили просто уничтожить масштабными проектами. Всю промку от Здолбуновской до Комфорт тауна застроят вот такими модными домами.Урловские, если не ошибаюсь, тоже не менее чем на 1000-1500 квартир каждый. Вангую, что из-за таких масштабов будет серьезное давление на цену квадрата, ну и на аренду соответсвенно

никто не знает какая будет миграция в Киев, какая будет монетарная политика ЦБ в мире
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:32

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  Serg-ik написав:А рассрочка-отличная идея обдирать рассрочников, постоянно повышая цену на последнюю непроданую квартиру.
Это как, позвольте уточнить?

Рассрочник же платит рассрочку по текущей цене, а не по той, что у него в договоре. Если цена зафиксирована - то это грейт сакцесс. Но не знаю делает ли кто-то такое из застройщиков.

Все у кого метр привязан к доллару обычно фиксируют цену.
Если в грн, то застройщик может пересмотреть стоимость метра.
БУД хочет получить в уе, но при этом фиксировать цену метра не хочет. То есть на моей памяти это единственная компания, которая хочет отжарить инвесторов дважды.

Интерал фиксируют в долларе
Кан тоже
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Я б на месте Баксика за 60 бы быстро скинул её и на стройку за кордон рванул, хоть шурупы с кирпичами за панами прибирать.

Все закрыто, никуда он щас не рванет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:53

  Долярчик написав:67К - це сусід продав аналогічну з аналогічним метражем з дизайнерським ремонтом НАВЕСНІ!!!
продал?
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