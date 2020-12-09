RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5868586958705871>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 46
1. Зросли більш, як на 30%
41%
19
2. Зросли на 20 - 30%
4%
2
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
4%
2
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.
пока не отменили золото, как деньги. Деньги решили печатать и понеслась...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11576
З нами з: 10.06.11
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02

  airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.


Максим, не умничай не по делу. Речь не о Западе, а об Украине!

Наш ВВП в 2020-м ниже нашего ВВП... барабанная дробь... в 2007-м (135 против 143 миллиардов долларов). В США за этот же период - рост более, чем на 40% (20,5 против 14,5 трлн долларов)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8695
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 3646 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.


Максим, не умничай не по делу. Речь не о Западе, а об Украине!

Наш ВВП в 2020-м ниже нашего ВВП в 2007-м (135 против 143 миллиардов долларов). В США за этот же период - рост более, чем на 40% (20,5 против 14,5 трлн долларов)

Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 15-20 минимум с учетом Крыма и Донбасса (т.е. ВВП на душу сейчас уже выше чем в 2007), а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 гру, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 36823
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:12

  adeges написав:Вы переоцениваете важность внешнего вида по отношению к функционалу. Как в анекдоте про мужика в плавках на пляже.

Ну, как знаете. Ваш кристалбол - вам в него смотреть.
airmax78
 
Повідомлень: 36823
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:13

  flyman написав:
  J_P написав:
Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.

податки (точніше різницю податку) поляк заплатив у Польщі за продане в Україні?

Все гораздо проще - все квартиры в Киеве на жене - украинке )))
J_P
 
Повідомлень: 745
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:16

  airmax78 написав:Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 10-15, а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.


Ой все. Фактор глобального пузыря на рынке недвижимости мы, конечно же, не берем. О кредитобесии ты тоже предпочел забыть, хотя сейчас на него уповаешь. О росте жилых фондов - да кому оно надо. Ты просто сама объективность :mrgreen:

Напомню, что ты ляпнул о "росте богатства общества" - я тебе в цифрах показал, что это не так. Причем не за несчастные 4 года, а за долгие 13! Карл!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8695
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 3646 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:19

  hume написав:
  BIGor написав:Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).

В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро.
Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))

Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.

Я тоже ))) заметил. У них "психология потребления" европейская. В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.
J_P
 
Повідомлень: 745
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:41

  J_P написав:.. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.

ошибаетесь.
После 2014 (может и раньше) делают и 60 и меньше.
Мы когда первую квартиру брали, году так в 14м, смотрели столь обсуждаемый здесь Зеленый Остров-2 - там действительно было от 70, из которых 50 - коридоры, балконы, санузлы. Дичь, короче, и хреново поддается перепланировке. По итогу взяли двуху 62м2, но "квадратную", легко перепланировали в долбаную студию
sequence
 
Повідомлень: 4269
З нами з: 29.12.15
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:58

  J_P написав:
У них "психология потребления" европейская. В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.


видно поляки еще не до конца поняли шо такое "современные стандарты жилья"(с) :mrgreen:
а как там ситуация с мопами?
осенью ездил в гдыню забирать авто - сложилось впечатление шо новые жк там в основном низкоэтажные типа липинки, но не заходил и не интересовался
зато поразила велоинфраструктура, особенно стационарные велоаптечки с инструментами и насосами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22

  airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.



Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 гру, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22491
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5868586958705871>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1960, 1961, 1962
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19611 3294310
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 09:22
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231736
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3582)
10.12.2020 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.