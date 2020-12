Додано: Чет 10 гру, 2020 16:58

J_P написав:

У них "психология потребления" европейская. В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70. . В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.



видно поляки еще не до конца поняли шо такое "современные стандарты жилья"(с)

а как там ситуация с мопами?

осенью ездил в гдыню забирать авто - сложилось впечатление шо новые жк там в основном низкоэтажные типа липинки, но не заходил и не интересовался

зато поразила велоинфраструктура, особенно стационарные велоаптечки с инструментами и насосами видно поляки еще не до конца поняли шо такое "современные стандарты жилья"(с)а как там ситуация с мопами?осенью ездил в гдыню забирать авто - сложилось впечатление шо новые жк там в основном низкоэтажные типа липинки, но не заходил и не интересовалсязато поразила велоинфраструктура, особенно стационарные велоаптечки с инструментами и насосами

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.