Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.
Максим, не умничай не по делу. Речь не о Западе, а об Украине!
Наш ВВП в 2020-м ниже нашего ВВП... барабанная дробь... в 2007-м (135 против 143 миллиардов долларов). В США за этот же период - рост более, чем на 40% (20,5 против 14,5 трлн долларов)
airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.
Максим, не умничай не по делу. Речь не о Западе, а об Украине!
Наш ВВП в 2020-м ниже нашего ВВП в 2007-м (135 против 143 миллиардов долларов). В США за этот же период - рост более, чем на 40% (20,5 против 14,5 трлн долларов)
Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 15-20 минимум с учетом Крыма и Донбасса (т.е. ВВП на душу сейчас уже выше чем в 2007), а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 гру, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
J_P написав: Простите, вы делаете вывод основываясь на цене ОДНОЙ квартиры? Тогда попробую вас переубедить - у меня есть друг, поляк. За последние годы купил 2 квартиры в Киеве и 2 - в Варшаве (и продал там и там по одной). Его мнение (а вiн дуже прискiпливий) - у нас дешевле. Процентов на 25-30 минимум. А вот подземные паркинги - зачастую дешевле у них.
податки (точніше різницю податку) поляк заплатив у Польщі за продане в Україні?
Все гораздо проще - все квартиры в Киеве на жене - украинке )))
airmax78 написав:Ну видишь, строгий наставник, даже по этому тупому показателю снижение менее чем на 6% в долярах. При этом население за этот же период сократилось %% на 10-15, а цены на недвигу сложились в 2 раза, а кое-где в 3 и более. Но ты упорно рассказываешь про пик цен образца 2019го года от которого мы должны куда-то упасть в какие-то довольно размытые сроки.
Ой все. Фактор глобального пузыря на рынке недвижимости мы, конечно же, не берем. О кредитобесии ты тоже предпочел забыть, хотя сейчас на него уповаешь. О росте жилых фондов - да кому оно надо. Ты просто сама объективность
Напомню, что ты ляпнул о "росте богатства общества" - я тебе в цифрах показал, что это не так. Причем не за несчастные 4 года, а за долгие 13! Карл!
BIGor написав:Я сравнивал дома с одинаковой этажностью, ремонтом итд. Конечно если сравнивать любой ЖК в Варшаве с каким-нибудь мордором в зажопье - выиграет по цене мордор (хотя уже сомневаюсь).
В Варшаве менее двушки евро не светит ни один сайт по недвиге. Больше двушки евро довольно много, по локациям даже разбираться не хотел, тк уверен центр будет овер 3 куевро. Итого старт с 2400 баксов. Практически одно и то же))
Заметил, что очень много квартир ванбедрум около 35 квадратов.
Я тоже ))) заметил. У них "психология потребления" европейская. В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.
J_P написав:.. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.
ошибаетесь. После 2014 (может и раньше) делают и 60 и меньше. Мы когда первую квартиру брали, году так в 14м, смотрели столь обсуждаемый здесь Зеленый Остров-2 - там действительно было от 70, из которых 50 - коридоры, балконы, санузлы. Дичь, короче, и хреново поддается перепланировке. По итогу взяли двуху 62м2, но "квадратную", легко перепланировали в долбаную студию
J_P написав: У них "психология потребления" европейская. В новых ЖК 2К площадью 55 квадратов - обычная практика. У нас (если не ошибаюсь, так как после покупки ОболSKY не мониторю) - от 70.
видно поляки еще не до конца поняли шо такое "современные стандарты жилья"(с) а как там ситуация с мопами? осенью ездил в гдыню забирать авто - сложилось впечатление шо новые жк там в основном низкоэтажные типа липинки, но не заходил и не интересовался зато поразила велоинфраструктура, особенно стационарные велоаптечки с инструментами и насосами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Вы, друзья, играете в игру, которая называется "экономика средневековья". Когда богатство в обществе не прирастает, а остается величиной постоянной или даже убывающей и только перераспределяется. Поэтому вы считаете, что если что-то купленное за 100000 баксов в 2016м году, в 2020м стоит 150000 баксов - то это тупо развод лохов на деньги и в 2022м оно неминуемо вернется к 100000 баксов если не ниже. На западе этот период закончился в начале 17го века. Вслед за Великими географическими открытиями.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 гру, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.